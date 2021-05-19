«Верифікація субсидій триває»: Шмигаль пояснив, як діятимуть нові зміни

В Україні триває процес верифікації субсидій, щоб їх отримували тільки ті українці, яким вони дійсно потрібні.

Про це на засіданні Уряду у середу, 19 травня, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, нові зміни дозволять автоматично перепризначати субсидії.

“Верифікація субсидій триває, це справедливо і правильно, щоб їх отримували ті, хто їх дійсно потребує. Але нові зміни дозволять перепризначати субсидій без подачі відповідної заяви, за деякими винятками”, – заявив Шмигаль.

Зокрема, очільник Уряду зауважив, що зміни стосуватимуться питання наявності декількох об’єктів житла в об’єкта отримання субсидій.

“Якщо ви власник 3-4 квартир в Києві, то субсидія вам призначена не буде. При цьому якщо у вас є квартира в місті й будинок в селі, то це не завадить отримати допомогу. Так же само, якщо у вас є ще одне житло на правах спільної власності, ми підвищуємо розмір депозиту, який впливає на призначення субсидії”, – зазначив прем’єр.

Також Шмигаль додав, що отримувач субсидій може мати на банківському депозиті до 100 тисяч гривень. Це не стане перешкодою для отримання допомоги, наприклад, для пенсіонерів, які зберігають на рахунку свої заощадження.

При цьому верифікація торкнеться невеликої кількості одержувачів субсидій, у яких можуть бути тіньові доходи.

Процес верифікації триватиме протягом п’яти місяців.