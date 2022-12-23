Про це повідомив Віталій Кличко у Telegram.
“Аби забезпечити перевезення киян на маршрутах, де їздили трамваї й тролейбуси, ми випустили 222 автобуси. Це додаткові 38 автобусних маршрутів на заміну тролейбусам. Та 17 – на заміну трамваїв”, – йдеться в повідомленні.
Загалом зараз на 126 автобусних маршрутах міста працюють 440 автобусів. За словами мера, це весь рухомий склад автобусів, що є в київських автопарках. Також перевезення забезпечують й приватні перевізники — на 98 маршрутах працюють загалом 846 автобусів.
Водночас метро в столиці працює й надалі. Наразі відкрито 50 станцій із 52. Дві станції – “Гідропарк” і “Дніпро” – тимчасово закрито.
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