Через рекордно теплі температури в Україні вперше за 120 років не буде весняного водопілля річок.

Про це повідомляє ресурс Green Post.

У басейнах всіх річок України в зв’язку з нетиповим осінньо-зимовим періодом склалися несприятливі умови для весняного водопілля.

Уточнюється, що висока температура в зимовий сезон і невелика кількість опадів стануть передумовою низького рівня води в річках.

В той же час подібний збіг несприятливих гідрометеорологічних умов у всіх басейнах річок в країні спостерігається вперше.

“Важливим джерелом наповнення Дніпра є опади, які збираються в його басейні, в тому числі і на території Росії і Білорусі. Але в цьому році видалася малосніжна зима. У Росії, наприклад, випало менше 10% від Середньорічний норми опадів. Тому сподівається, що за рахунок танення снігу води “зверху” прийде більше, не варто”, – розповів член наглядової ради Екоправо-Київ Борис Васильківський.

Також повідомляється, що 2019 рік є найтеплішим в Києві за всю історію спостережень. Всі 12 місяців року видалися теплішими за норму.