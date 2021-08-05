Про це повідомляє Федерація каное України.

Лузан фінішувала третьою у дисципліні каное-одиночка на 200-метровій дистанції з результатом 47,034 секунди, обійшовши на 0,08 секунди польську спортсменку і чинну чемпіонку Європи Дороту Боровську.

Золоту медаль завоювала американка Невін Гаррісон, другою прийшла до фінішу Лоренс Вінсент-Ляпонт з Канади.

Фото: НОК України

“Здається, що я сплю – стільки років йшла до медалі. Дякую всім, хто підтримував, спасибі моїм тренерам. Це просто неймовірно, ми разом прийшли до цієї медалі. Я мріяла перемогти, але це мої перші Олімпійські ігри. Впевнена – на мене ще чекають золоті здобутки. Попереду моя коронна дистанція на 500 м у двійці. То ж не буду зупинятися та продовжу боротися разом з Анастасією Четверіковою. Присвячую нагороду мамі, вона мріяла, що я буду на Олімпіаді і візьму там медаль. Мамо, я це зробила!” – прокоментувала свою медаль українська спортсменка.