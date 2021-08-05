Про це повідомляє Федерація каное України.
Лузан фінішувала третьою у дисципліні каное-одиночка на 200-метровій дистанції з результатом 47,034 секунди, обійшовши на 0,08 секунди польську спортсменку і чинну чемпіонку Європи Дороту Боровську.
Золоту медаль завоювала американка Невін Гаррісон, другою прийшла до фінішу Лоренс Вінсент-Ляпонт з Канади.
Фото: НОК України
“Здається, що я сплю – стільки років йшла до медалі. Дякую всім, хто підтримував, спасибі моїм тренерам. Це просто неймовірно, ми разом прийшли до цієї медалі. Я мріяла перемогти, але це мої перші Олімпійські ігри. Впевнена – на мене ще чекають золоті здобутки. Попереду моя коронна дистанція на 500 м у двійці. То ж не буду зупинятися та продовжу боротися разом з Анастасією Четверіковою. Присвячую нагороду мамі, вона мріяла, що я буду на Олімпіаді і візьму там медаль. Мамо, я це зробила!” – прокоментувала свою медаль українська спортсменка.
- Напередодні, 22-річна українська спортсменка Ірина Коляденко здобула бронзову медаль у вільній боротьбі на Олімпійських іграх-2020 в Токіо.
- Нагадаємо, що український борець у греко-римському стилі Жан Беленюк виборов для України першу золоту медаль на Олімпіаді в Токіо.
- У червні повідомлялося, що українська каноїстка Людмила Лузан виграла четверту медаль на чемпіонаті Європи-2021, а байдарочниця з Луцька Марія Повх стала бронзовою призеркою. Обидва результати є історичними для України.