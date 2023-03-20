Заяви українських військових стосовно темпів та перспективи російських наступальних дій, ймовірно, свідчать про те, що весняний наступ армії РФ наближається до кульмінації.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни.

Зазначено, що речник Східної групи українських військ полковник Сергій Череватий 19 березня заявив, що Росія не змогла зібрати достатньо сил для передбачуваного великого наступу на Донбасі, додавши, що нинішні наступальні дії РФ не можна назвати “великою стратегічною операцією”. За його словами, російські сили не можуть навіть завершити тактичне захоплення Бахмута.

В Інституті вивчення війни вважають, що наступ ПВК “Вагнер” поблизу Бахмута, ймовірно, наближається до кульмінації. Російським військам також важко досягти значних успіхів в інших місцях уздовж лінії фронту, зокрема в районі Авдіївки-Донецька та Вугледара.

Як повідомляється, 19 березня речник Таврійських сил оборони України полковник Олексій Дмитрашківський зазначив, що російські війська “відчайдушно” атакували Авдіївку, щоб відновити наступальні операції на Вугледарі. Це свідчить про те, що російські атаки в районі Авдіївки частково спрямовані на відтягнення українських резервів із західної частини Донецької області до район міста Авдіївка-Донецьк.