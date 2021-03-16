Через загрозливу ситуацію із захворюваністю на коронавірус COVID-19 у Києві столична влада ухвалила рішення розпочати весняні канікули для частини учнів у школах на два дні раніше – з четверга, 18 березня.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

Так, канікули розпочнуться з 18 березня для учнів 5-11 класів.

При цьому дитсадки та початкова школа працюватимуть у звичному режимі.

“Київ ухвалив рішення розпочати весняні канікули для учнів 5-11 класів на два дні раніше – з четверга, 18 березня. Садочки та початкова школа поки працюватимуть у звичному режимі”, – зазначив Кличко.

Він наголосив, що ситуація в Києві складна. Сьогодні в стаціонарах медзакладів столиці знаходяться понад 3500 госпіталізованих пацієнтів (хворих та з підозрою на коронавірус). Із них 71% людей – у тяжкому стані.

За словами Кличка, “це найскладніша ситуація для медиків Києва від початку пандемії”.

(На відео – з 4:00)

Як відомо, в столиці виявили за минулу добу 999 хворих на коронавірус. Ще 19 людей померли.

Усього за період епідемії в місті зафіксовано 2936 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 147 710.