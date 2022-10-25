Російські військові навмисно зруйнували водопровід, що веде до Миколаєва, ще у квітні. Подібні дії розглядаються як порушення міжнародного гуманітарного права.

Про це повідомило ВВС.

У розслідуванні зазначено, що у такий спосіб відбулося знищення життєво важливих для цивільного населення ресурсів.

В Україні ЗМІ публікували фото пошкодженого водопроводу “Дніпро-Миколаїв” у квітні. BBC отримало супутниковий знімок, де виявили, що пошкодження відбулося у найбільш вразливому місці. Саме там, де він виходить на поверхню з-під землі.

За словами джерел видання у Миколаєві, після підриву 12 квітня трубопровід протікав протягом приблизно 8 годин. Внаслідок дій окупантів було втрачено близько 40 мільйонів літрів води, поки її подачу не припинили.

BBC виявило на супутниковому знімку поблизу російські війська. Поряд з трубою перебували чотири танки окупантів.

Газопровід не змогли відремонтувати, оскільки поряд була “активна військова позиція”, зазначав голова військової обласної адміністрації Віталій Кім. Крім того, з окупантами намагалися вести перемовини, аби на місце пошкодження пустили ремонтну бригаду. За словами ексглави Херсонської обласної адміністрації Дмитра Бутрія, росіяни не пустили їх.

У коментарі BBC військовий експерт-криміналіст Кріс Кобб Сміт заявив, що, найімовірніше, росіяни навмисно пошкодили трубопровід.

“Ймовірність того, що це було результатом одного випадкового пострілу, дуже мала. Я вважаю, що руйнація була спричинена навмисним розміщенням заряду вибухової речовини або безпосередньо під трубою, або, можливо, поверх неї, в найбільш уразливому місці”, – сказав Кріс Кобб Сміт.

Професор гуманітарного права Женевського університету Марко Сассолі додав, що такі дії свідчать про порушення міжнародного гуманітарного права.

Після того, як Миколаїв залишився без централізованого водопостачання, лише у травні змогли частково відновити подачу води. Утім, до квартир подають лише технічну.