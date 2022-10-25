Про це повідомило ВВС.
У розслідуванні зазначено, що у такий спосіб відбулося знищення життєво важливих для цивільного населення ресурсів.
В Україні ЗМІ публікували фото пошкодженого водопроводу “Дніпро-Миколаїв” у квітні. BBC отримало супутниковий знімок, де виявили, що пошкодження відбулося у найбільш вразливому місці. Саме там, де він виходить на поверхню з-під землі.
За словами джерел видання у Миколаєві, після підриву 12 квітня трубопровід протікав протягом приблизно 8 годин. Внаслідок дій окупантів було втрачено близько 40 мільйонів літрів води, поки її подачу не припинили.
BBC виявило на супутниковому знімку поблизу російські війська. Поряд з трубою перебували чотири танки окупантів.
Газопровід не змогли відремонтувати, оскільки поряд була “активна військова позиція”, зазначав голова військової обласної адміністрації Віталій Кім. Крім того, з окупантами намагалися вести перемовини, аби на місце пошкодження пустили ремонтну бригаду. За словами ексглави Херсонської обласної адміністрації Дмитра Бутрія, росіяни не пустили їх.
У коментарі BBC військовий експерт-криміналіст Кріс Кобб Сміт заявив, що, найімовірніше, росіяни навмисно пошкодили трубопровід.
“Ймовірність того, що це було результатом одного випадкового пострілу, дуже мала. Я вважаю, що руйнація була спричинена навмисним розміщенням заряду вибухової речовини або безпосередньо під трубою, або, можливо, поверх неї, в найбільш уразливому місці”, – сказав Кріс Кобб Сміт.
Професор гуманітарного права Женевського університету Марко Сассолі додав, що такі дії свідчать про порушення міжнародного гуманітарного права.
Після того, як Миколаїв залишився без централізованого водопостачання, лише у травні змогли частково відновити подачу води. Утім, до квартир подають лише технічну.
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- Починаючи з 10 жовтня, РФ здійснила декілька масованих ракетних обстрілів території України, руйнуючи житлові будинки та енергетичну інфраструктуру. Проте мало відомо, хто саме відповідає за встановлення їхніх цілей і програмування траєкторії польоту. Після шестимісячного розслідування Bellingcat та його партнери The Insider і Der Spiegel змогли виявити таємну групу з десятків військових інженерів з освітою та професійним досвідом у сфері ракетного програмування.