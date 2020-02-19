Фонд державного майна України навесні цього року виставить на аукціон готель "Дніпро" в центрі Києва.

Про це поінформували в прес-службі відомства.

Стартова ціна складе $ 10 млн.

“В цьому році ми плануємо завершити процедури приватизації по п’яти великих об’єктах, але вже навесні цього року, буде виставлений на аукціон готель “Дніпро”. Він розташований в самісінькому центрі Києва, а його стартова ціна складе 10 мільйонів доларів”, – наголошується в повідомленні.

Фонд держмайна призначив директора готелю “Дніпро” – Еліну Сапожкову, яка готує об’єкт до приватизації. Сапожкова має 12 років досвіду відкриття, розвитку та управління готелями міжнародних мереж.

На її думку, основною цінністю готелю “Дніпро” є його центральне розташування на Європейській площі і види з номерів.

Всього в ФДМ є 23 об’єкти великої приватизації, з яких завершити процедури цього року планується по п’яти.

Приватизація готелю “Дніпро” – сюжет DW 🏨 На сьогодні у Фонді держмайна 23 об’єкти великої приватизації. Процедура їх передачі приватному інвестору відповідно до Закону України про приватизацію займає орієнтовно 9-11 місяців: вибір інвестиційного радника → проведення аудиту → маркетування → проведення аукціону. В цьому році ми плануємо завершити процедури приватизації по п’яти великих об’єктах, але вже навесні цього року, буде виставлений на аукціон готель «Дніпро». Він розташований в самісінькому центрі Києва, а його стартова ціна складе 10 мільйонів доларів. Для того, аби його фінальна вартість зросла в рази – нещодавно призначено нову директорку – Еліну Сапожкову. Вона має 12 років досвіду відкриття, розвитку та управління готелями міжнародних мереж, а тепер разом із нашою командою займатиметься якісною підготовкою готель «Дніпро» до залучення стратегічного інвестора. «Цей готель знаходиться у центрі міста. І ви самі можете побачити, які звідси відкриваються краєвиди. Це велика цінність для гостей, і це дуже велика цінність для інвестора», – каже Еліна Сапожкова. Відео: DW #ПрозораПриватизація Опубліковано Фонд державного майна України Вівторок, 18 лютого 2020 р.

ДОВІДКА. “Дніпро” – чотиризірковий готель, побудований у 1964 році на початку Хрещатика неподалік від державних установ, стадіону “Динамо”, Національної філармонії та Хрещатого парку. Готель має 186 номерів на 288 місць. Інтер’єр і дизайн ресторану в готелі виконано архітектором Ірмою Каракіс.