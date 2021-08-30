Ветеран АТО полку "Азов" Дмитро Кухарчук, якого викликали на допит щодо сутичок з поліцією, які сталися 14 серпня під час акції протесту біля Офісу президента, порізав собі вени на знак протесту проти політичних переслідувань.

Про це повідомив керівник “Нацкорпусу” в Чернігівській області Олександр Тарнавський.

“Ветеран порізав собі вени на знак протесту проти політичних переслідувань! Таким жестом мій побратим Дмитро Кухарчук відповів силовикам, які на вимогу Офісу президента почали боротьбу з ветеранською та патріотичню спільнотою. На фронті ми звикли до крові. Якщо цей режим хоче війни з українцями, нехай її отримує!”, – написав Тарнавський.

Він також опублікував відео з місця події.

Зазначимо, що Кухарчуку та Довбушу будуть обирати запобіжний захід о 12.00 в Печерському районному суді міста Києва.

Нагадаємо, у Черкаській області дорогою до Києва поліція зупинила автобуси із ветеранами “Азову” та інших підрозділів, які їхали на підняття прапора за участю президента Володимира Зеленського.