Про це повідомив керівник “Нацкорпусу” в Чернігівській області Олександр Тарнавський.
“Ветеран порізав собі вени на знак протесту проти політичних переслідувань! Таким жестом мій побратим Дмитро Кухарчук відповів силовикам, які на вимогу Офісу президента почали боротьбу з ветеранською та патріотичню спільнотою. На фронті ми звикли до крові. Якщо цей режим хоче війни з українцями, нехай її отримує!”, – написав Тарнавський.
Він також опублікував відео з місця події.
Зазначимо, що Кухарчуку та Довбушу будуть обирати запобіжний захід о 12.00 в Печерському районному суді міста Києва.
Нагадаємо, у Черкаській області дорогою до Києва поліція зупинила автобуси із ветеранами “Азову” та інших підрозділів, які їхали на підняття прапора за участю президента Володимира Зеленського.
- 17 серпня на вулиці Інститутській, що поряд із Майданом Незалежності, встановили декорації для святкової постановки. Декорації відображали радянську епоху. Проте інсталяція не простояла навіть і пів дня – її зруйнували, а рештки прибрали.
- Варто зазначити, що під час того, як невідомі патріоти самотужки зносили декорації, на вулицю Інститутську прибуло підкріплення сил поліції спецпризначення. Правоохоронці почали силою затримувати та товкти тих, хто прийшов зносити декорації. Користувачі соцмереж описали це, як ефект дежавю, коли “Беркут” бив та вбивав людей у центрі столиці під час Революції Гідності.