Печерський райсуд зобов'язав народного депутата Антона Яценка виплатити компенсацію колишньому учасникові АТО на Донбасі Олегу Гервасу, якого депутат у червні 2018 року звинуватив у ряді злочинів.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав волонтер і ветеран АТО Павло Тука.

У червні 2018 року народний обранець у соцмережі публічно звинуватив захисника Донецького аеропорту Олега Герваса в злочинах проти мирного населення, зокрема, в рекеті, розбої та зґвалтуванні. У відповідь на це військовий подав до суду з вимогою спростувати інформацію і вибачитися.

Суд присудив компенсацію з боку Яценка у вигляді 5 тисяч гривень моральної шкоди.

Крім того, депутата зобов’язали висловити та поширити спростування заявленої ним раніше інформації про злочинні дії ветерана.

“Печерський суд виніс рішення за позовом кіборга Олега Герваса проти нардепа Яценка про захист честі й гідності !!! Нагадаю, Яценко публічно назвав Олега мародером і вбивцею мирних жителів. Суд постановив: Яценко повинен публічно перепросити та виплатити 5000 гривень за моральну шкоду !!!! Майже півтора року тривала ця епопея!”, – написав він.

На засіданні суду не було ні Яценка, ні його адвоката, повідомляє телеканал “Громадське”.

У коментарі журналістам депутат заявив, що мав “багато роботи, тому не зміг відвідати засідання”.

За його словами, він буде оскаржувати це рішення і, при необхідності, “дійде до Верховного суду”.