Ветеран, видавець та письменник: хто такий Влад Сорд, затриманий після акції під ОПУ?

Вночі після акції на підтримку ув'язненого активіста Сергія Стерненка було затримано ветерана АТО, письменника, співзасновника видання "Дім Химер" Владислава Гранецького-Стафійчука, відомого за псевдонімом Сорд та позовним "Змій". Він залишається єдиним затриманим під час акції і можу потрапити за ґрати на термін до 7 років.

#Букви розповідають, що відомо про затриманого та обставини його затримання.

Близькі Сорда, зокрема, колеги за видавництвом “Дім Химер” підтвердили, що на фото та відео зображеного саме його.

Їм стало відомо, що чоловік не пам’ятає події того вечора. Близькі переконані, що його дії могли бути спровоковані загостренням посттравматичного стресового розладу (ПСТР) на тлі значної кількості вибухів під час акції (протестувальники жбурляли петарди, запускали феєрверк тощо).

“Так, це Змій (позовний затриманого — ред.) на відео розбиває дві шибки у дверях. Так, це було необов’язково. Проте вчорашній протест — протест проти свавілля поліції та мовчання влади. […] Сорд не пам’ятає частини подій, не одразу згадав прізвище. Висока ймовірність, що дії викликані ПТСР через вибухи петард”, — зазначили у видавництві.

Очікувалося, що 22 березня Сорду буде обрано запобіжний захід. Однак суд перенесли на наступну добу. Захист чоловіка переконаний, що його не триматимуть під вартою, оскільки немає підстав.

Кого затримала поліція? Біографія Влада Сорда

25-річний Влад Сорд народився на Вінниччині. У 16 років, як він сам розповідав в інтерв’ю, втік з дому і поїхав навчатися в Сімферополі (філіал Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого).

В університеті отримував парламентську та президентську стипендії, у 20 років придбав квартиру, яку втратив після анексії півострова.

Під час навчання проходив практику у Верховній Раді Криму. Навчання припинив у 2013 році, коли мав вступати на магістратуру. Після того, як стало відомо про побиття студентів на Майдані, доєднався до протестів в Києві в ланках “Правого сектору”.

Під кінець протестів підправився на військовий вишкіл. Потім, на початку літа 2014 року, — на Донбас у складі “Добровольчого українського корпусу “Правого сектору”. У 2015-му підписав контракт із ЗСУ, увійшов у першу роту першого батальйону 93-ї бригади.

За більш як 4 роки на фронті Сорд побував у найбільш гарячих точках (Савур-Могилі, Іловайську, в Пісках та шахті “Бутівка”), здобув поранення.

В липні 2017 одружився з вінницькою письменницею Вікторією Гранецькою. Разом із нею у 2018 році за програмою підтримки ветеранського бізнесу заснував видавництво “Дім Химер”. Видавництво випускає містично-психологічні трилери, горор, детективний нуар, фантастику, неоготику тощо — виключно українською мовою.

Сам Влад Сорд є автором кількох книжок. Це поетичні збірки “Трансгрес(і)я” та “+++”, збірка військово-містичних оповідань “Безодня”. За останню в 2019 році Сорд здобув премію “Книга року BBC-2019”.

Санкціями статті, яку інкримінують Сорду, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.