Ветеранів російсько-української війни будуть залучати до викладання початкової загальновійськової підготовки у школах.

Про це повідомила міністерка у справах ветеранів України Юлія Лапутіна.

Рішення щодо їхнього залучення ухвалив Кабінет міністрів України. Згідно з рішенням розширено перелік педагогічних працівників, яких можна залучати до викладання початкової загальновійськової підготовки в українських закладах освіти.

Зазначено, що учні зможуть отримати практичний досвід щодо захисту України. Водночас ветерани війни зможуть інтегруватися у мирне життя.

“Ми хочемо, щоб наші Захисники і Захисниці, які є носіями національної ідентичності, мали змогу працювати у сфері військово-патріотичного виховання української молоді”, – наголосила Юлія Лапутіна.

Наприкінці минулого року Кабмін затвердив порядок організації та здійснення загальновійськової підготовки громадян України до національного спротиву. Підготовку поділили на початкову та базову підготовку. Першу з них проходять у закладах освіти.