Про це повідомила міністерка у справах ветеранів України Юлія Лапутіна.
Рішення щодо їхнього залучення ухвалив Кабінет міністрів України. Згідно з рішенням розширено перелік педагогічних працівників, яких можна залучати до викладання початкової загальновійськової підготовки в українських закладах освіти.
Зазначено, що учні зможуть отримати практичний досвід щодо захисту України. Водночас ветерани війни зможуть інтегруватися у мирне життя.
“Ми хочемо, щоб наші Захисники і Захисниці, які є носіями національної ідентичності, мали змогу працювати у сфері військово-патріотичного виховання української молоді”, – наголосила Юлія Лапутіна.
Наприкінці минулого року Кабмін затвердив порядок організації та здійснення загальновійськової підготовки громадян України до національного спротиву. Підготовку поділили на початкову та базову підготовку. Першу з них проходять у закладах освіти.
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