Про це повідомляють #Букви.

Під час сьогоднішнього засідання Кабінет Міністрів вирішив зняти питання з розгляду проєкт постанови “Про внесення зміни до пункту 2 Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї”, якою пропонується розширити коло осіб, які отримають пільги, для проведення подальших консультацій.

У пояснювальній записці до проєкту постанови зазначено, що реалізації цього акту не потребуватиме фінансування з державного та місцевого бюджетів.

Хто та які пільги отримуватиме?

У Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї, затвердженому постановою Кабінету міністрів України від 04.06.2015 зазначено, що його дія поширюється на осіб, які мають пільги відповідно до Закону “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, податкової міліції, Бюро економічної безпеки, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації; вдови (вдівці) померлих (загиблих) ветеранів вказаних органів”.

Передбачається, що перераховані вище категорії українців отримають пільги з оплати:

послуг за користування житлом (квартирна плата, плата за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій);

комунальних послуг (централізоване постачання води, водовідведення, тепло- та електропостачання, природний газ (в тому числі послуги з транспортування, розподілу та постачання, централізоване опалення, вивезення побутових відходів);

палива; скрапленого газу;

телефону.

Крім того, вони отримають право на безоплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів, виробів медичного призначення, зубопротезування тощо.

Усі ці пільги надаватимуться коштом державного та місцевого бюджетів за умови, що середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу.

Як рахуватимуть сукупний дохід сім’ї пільговика?

До сукупного доходу сім’ї пільговика включаються нарахування:

пенсії;

заробітної плати;

грошового забезпечення;

стипендії;

соціальної допомоги (крім частини допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово);

доходів від підприємницької діяльності;

допомоги по безробіттю та інших виплат, що здійснюються фондами соціального страхування.

Як отримати пільги та коли їх можуть скасувати?

Зміни до постанови передбачають алгоритм отримання пільг. Зокрема, особа, що претендує на пільги, повинна звернутися в структурні підрозділи з питань соціального захисту населення на місцях.

Водночас пільги можуть скасувати. Для цього можуть бути кілька причин.

Зокрема, надання пільг скасують, якщо:

пільговик приховав або навмисно подав неправдиві дані про доходи будь-кого із членів сім’ї пільговика, що вплинуло на визначення права на пільги, – з місяця, в якому виявлено порушення;

пільговика подав заяву про припинення надання пільг – з місяця, що настає за місяцем її подання, якщо інше не обумовлено заявою.

Передбачається, що пільговик повинен повернути суму пільги, перерахованої надміру внаслідок свідомого подання пільговиком документів з неправдивими відомостями, на вимогу структурного підрозділу з питань соціального захисту населення.

Якщо ж пільговик відмовиться це робити – на нього чекає суд.

Раніше під будівлею Верховної Ради України в центрі Києва відбулася всеукраїнська акція протесту ветеранів Міністерства внутрішніх справ (МВС). В якийсь момент вона переросла в сутички з правоохоронцями.

Протестувальники тримали плакати з гаслами наступного змісту: “Перерахунку пенсій ветеранам МВС!”, “Пенсіонер МВС – жебрак, кинутий владою”, “Раніше боролися зі злочинністю, зараз боремося за свої права” тощо.

Пенсіонери силових структур вимагали, щоб до них вийшов спікер ВР Дмитро Разумков, проте цього не сталося.

Варто зазначити, що минулого тижня президент Володимир Зеленський звернувся до Кабінету Міністрів щодо пенсій військовим пенсіонерам. Йдеться про підвищення виплат військовослужбовцям, котрі перебувають на пенсії.

Зокрема передбачається, що з 1 липня цього року буде встановлена доплата в розмірі 2000 гривень для майже 400 тис. військових пенсіонерів, яким були призначені пенсії до 1 березня 2018 року. Мінімальна пенсійна виплата військовим буде встановлена на рівні 3854 гривень. Також планується підвищити виплати для учасників бойових дій, які втратили працездатність.

Цим рішенням хочуть зменшити диспропорцію. Так, через зміни до закону про індексацію доходів українців, які були ухвалені ще у 2017 році, не було врегульовано питання про індексацію пенсій військових. Внаслідок цього утворилася суттєва різниця між пенсіями, які були призначені до 2018 року, та новими виплатами.