Про це повідомив Український ветеранський фонд.

Для отримання допомоги ветерани та їхні родини, які стали внутрішньо переміщеними особами, мають підтвердити цей статус. Для надання фінансової допомоги фонд передбачає близько 10 мільйонів гривень на 500 заявок. Для підтримки бізнесу розпочато пошук міжнародних партнерів.

“Отримати фінансову допомогу можна, якщо людина вже щось придбала з засобів свого виробництва чи підприємництва там, куди вона переселилася з 24 лютого цього року. Цими коштами можна компенсувати витрати повністю чи частково”, – коментує виконавча директорка Фонду Наталія Калмикова.

Для отримання підтримки необхідні:

Паспорт, довідка ВПО, виписка чи витяг з ЄДР про ФОП чи самозайняту особу, підтвердження статусу ветерана війни або статусу члена сім’ї ветерана війни, документи, що підтверджують покупку після 24 лютого 2022 року для роботи бізнесу відповідно до КВЕДів.

Надіслати заявку через аплікаційну форму на сайті veteranfund.com.ua в розділі “мікрофінансування бізнесу”.

Отримати відповідь від Фонду після перевірки документів.

Кошти надішлють після розгляду та схвалення заявки.