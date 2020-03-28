В’їзд до Києва заборонили до 24 квітня?

У зв'язку з карантином через поширення коронавірусу COVID-19 в Києві введено ряд обмежень, в тому числі — пов'язаних з пересуванням транспорту. Які саме обмеження введені, розбиралися #Букви.

У п’ятницю, 27 березня, народний депутат від “Європейської Солідарності” Олексій Гончаренко опублікував в Telegram документ — “Умови в’їзду на територію Києва і виїзду з неї громадян та транспортних засобів”. Зазначений документ був підготовлений керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в столиці та затверджений начальником Штабу з ліквідації надзвичайної ситуації.

“В’їзд до Києва заборонено до 24 квітня. Всім кому разрещено буде в’їхати на територію Києва будуть міряти температуру”, — прокоментував нардеп.

Відповідно до документа, з 25 березня по 24 квітня 2020 на столиці діють особливі правила в’їзду та виїзду.

Зокрема, заборонено в’їзду транспортних засобів, що здійснюють пасажирські перевезення у приміському, міжміському внутрішньообласному та міжобласному сполученні. Також заборонено заїзд на автостанції автобусів для пасажирських перевезень та продаж квитків на такі перевезення.

Обмеження не стосується легкових автомобілів. Тож в’їзд до Києва дозволений через пункти пропуску на особистому транспорті та легкових автомобілях для громадян без симптомів гострих распіраторних захворювань, яким був проведений температурний скринінг та обстеження.

Особам, які в’їжджають до Києва, в разі, якщо напередодні вони повернулися з-за кордону або контактували з хворим COVID-19, необхідно надати інформацію про поїздку/контакті та дати інформовану згоду на самоізоляцію.

Як відомо, аналогічні обмеження діють по всій країні: 16 марта уряд прийняв рішення зупинити роботу метро у всіх містах, а також зупинити перевезення між областями та містами України. З 12 години 17 березня зупинені також приміські перевезення.

Вранці в п’ятницю, 27 березня, мер Києва Віталій Кличко нагадав про введення зазначених обмежень та про те, що вони стосуються виключно громадського транспорту.

“Київ як і вся країна живе в складній ситуації, надзвичайно ситуації. Ми вже пішли на ряд досить суворих обмежень з метою зупинити поширення цієї хвороби. Обмежили в’їзд і виїзд з міста громадського транспорту, обмежили пересування в місті — тепер громадським транспортом в місті Київ користуються тільки ті пасажири, від роботи яких залежить життєдіяльність міста”, — сказав Кличко.

Також київський міський голова наголосив, що введення більш строгих обмежень розглядається.

“Я розумію побоювання людей на сьогоднішній день, що буде введений більш суворий режим, але, будь ласка, подивіться відео з інших країн, там взагалі заборонено людям виходити на вулицю. … Яким буде посилення обмежень, ми будемо виходити із ситуації. У випадку погіршення ситуації, нам доведеться посилювати заходи, виключно для того, щоб поширення інфекції не відбувалося”, — додав він.

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На відео з 12:30

За підсумками засідання КМДА 26 березня постійною комісією ТЕБ та НС було прийнято протокол, відповідно до якого профільним департаментам було доручено обладнати та забезпечити роботу пропускних пунктів, а також проведення медичного огляду та температурного скринінгу на в’їздах до Києва.

Також було доручено проінформувати населення про рекомендації для населення обмежити пересування між населеними пунктами, областями та регіонами на особистому транспорті.