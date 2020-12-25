Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що спецслужби затримали групу терористів. Вони начебто везли тонни зброї через територію України.

Про це інформує провладне білоруське видання БелТА.

Політик зазначив, що затримана “група терористів Миколи Автуховича”. Вони, за словами Лукашенка, готували теракти по всій Білорусі.

“Нещодавно ми затримали групу Автуховича. Зараз ми їх всі канали розкрили. Вони везли тонами зброю через Україну. Готували теракти по всій країні, і вже почали їх здійснювати. На тому і погоріли. Чекісти з міліцією проводили цю операцію”, – сказав Лукашенко.

Нагадаємо, що Микола Автухович у 2000-х балотувався до білоруського парламенту. Тоді йому навіть пророкували перемогу.

Однак політика звинуватили у несплаті податків, а потім у підготовці замаху на заступника міністра з питань податків та голову Гродненського облвиконкому. Автуховича засудили до 5 років в’язниці. Він вийшов на волю у 2014 році.