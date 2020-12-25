Про це інформує провладне білоруське видання БелТА.
Політик зазначив, що затримана “група терористів Миколи Автуховича”. Вони, за словами Лукашенка, готували теракти по всій Білорусі.
“Нещодавно ми затримали групу Автуховича. Зараз ми їх всі канали розкрили. Вони везли тонами зброю через Україну. Готували теракти по всій країні, і вже почали їх здійснювати. На тому і погоріли. Чекісти з міліцією проводили цю операцію”, – сказав Лукашенко.
Нагадаємо, що Микола Автухович у 2000-х балотувався до білоруського парламенту. Тоді йому навіть пророкували перемогу.
Однак політика звинуватили у несплаті податків, а потім у підготовці замаху на заступника міністра з питань податків та голову Гродненського облвиконкому. Автуховича засудили до 5 років в’язниці. Він вийшов на волю у 2014 році.
- Раніше Лукашенко заявив, що Білорусь має намір розробити власну вакцину проти COVID-19. На це планують виділити 5 млн рублів. За його словами, Білорусь запланувала купівлю закордонної вакцини проти коронавірусу, налагоджує виробництво російської вакцини та готується до розробки власної вакцини. Лукашенко додав, що через деякий час коронавірус стане такою ж хворобою, як грип.