Медіаекспертка Інституту масової інформації, секретариня Комісії з журналістської етики Ірина Земляна разом з іншими українцями блокує проїзд фурам, які везуть заборонені товари у Росію та Білорусь.

Про це Ірина Земляна написала на своїй сторінці у Facebook.

Вона написала, що зараз разом з іншими українцями знаходиться на польсько-білоруському кордоні.

Там вони блокують проїзд для фур, які прямують з Європи до Росії та Білорусі. До цих країн-загарбників, за словами Ірини Земляної, везуть товари, які мали б вийти з ринку Росії та Білорусі.

“Таке собі мовчазне толерування від поляків. Але українці знайдуть всюди кожну російську гниду”, – написала Ірина Земляна.

Вона також додала, що один із водіїв фури, росіянин, назвав українців “нацистами”.