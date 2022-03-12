Про це Ірина Земляна написала на своїй сторінці у Facebook.
Вона написала, що зараз разом з іншими українцями знаходиться на польсько-білоруському кордоні.
Там вони блокують проїзд для фур, які прямують з Європи до Росії та Білорусі. До цих країн-загарбників, за словами Ірини Земляної, везуть товари, які мали б вийти з ринку Росії та Білорусі.
“Таке собі мовчазне толерування від поляків. Але українці знайдуть всюди кожну російську гниду”, – написала Ірина Земляна.
Вона також додала, що один із водіїв фури, росіянин, назвав українців “нацистами”.
- Нагадаємо, більшість жителів Німеччини виступають за те, щоб ФРН відмовилась від нафти та газу з Російської Федерації у зв’язку з вторгненням РФ в Україну.
- Відомо також, що Росія завдала ударів не лише по містах і населенню України, але й по економічному сектору – наслідки військової агресії РФ можуть бути вкрай болючими.