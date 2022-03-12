Медіаекспертка Інституту масової інформації та секретариня Комісії з журналістської етики Ірина Земляна разом з іншими українцями продовжує блокувати проїзд фурам, які везуть заборонені товари у Росію та Білорусь.

Про це Ірина Земляна написала на своїй сторінці у Facebook.

Активісти вже сім годин тримають польсько-білоруський кордон. Земляна зазначила, що наразі вибудувалась черга довжиною 15 кілометрів з російських та білоруських фур.

Вони провозять фури підсанкційних товарів. Через блокування дороги водії фур прийшли до активістів та почали на них кричати й ображати. Також поліція вистроїла кордон між ними та взяла дубинки.

Раніше Ірина зазначила, що фури прямують з Європи до Росії та Білорусі. До цих країн-загарбників везуть товари, які мали б вийти з їхнього ринку.