Про це Ірина Земляна написала на своїй сторінці у Facebook.
Активісти вже сім годин тримають польсько-білоруський кордон. Земляна зазначила, що наразі вибудувалась черга довжиною 15 кілометрів з російських та білоруських фур.
Вони провозять фури підсанкційних товарів. Через блокування дороги водії фур прийшли до активістів та почали на них кричати й ображати. Також поліція вистроїла кордон між ними та взяла дубинки.
Раніше Ірина зазначила, що фури прямують з Європи до Росії та Білорусі. До цих країн-загарбників везуть товари, які мали б вийти з їхнього ринку.
- Раніше президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден видав указ, яким заборонив експорт, продаж і постачання готівкових доларів у Російську Федерацію.
- Також Кремль звинуватив Сполучені Штати в оголошенні Росії економічної війни, яка сіє хаос на енергетичних ринках, і попередив Вашингтон, що розглядає свою відповідь на заборону російської нафти та енергоносіїв.
- У деяких пунктах обміну валют у Москві долар коштує 190 рублів. Варто зазначити, що за день до початку повномасштабного вторгнення РФ до України курс долара ще становив 80 рублів за долар.