У Київському зоопарку в рамках реконструкції зносять центральний вхід.

Фотографії опублікував в соціальній мережі Facebook Олександр Гусєв .

Новий вхід до зоопарку буде знаходитись з іншого боку на вулиці Зоологічній. Там вже встановили скульптуру жирафа.

Як розповів ЗМІ генеральний директор Київського зоопарку Кирило Трантін, старі статуї тварин знаходяться в дуже поганому стані і тому будуть замінені на нові.

“Нам вже показали, як виглядатиме нова скульптура бізона, виготовлена ​​з бронзи. Її планують через тиждень поставити біля нового входу в зоопарк, до формального відкриття сезону. Другу нову скульптуру левів встановлять до Дня Києва, наприкінці травня”, – пояснив він.

Водночас, за словами директора, старі скульптури також не будуть знищувати, а встановлять на території зоопарку.