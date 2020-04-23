Новий вхід до зоопарку буде знаходитись з іншого боку на вулиці Зоологічній. Там вже встановили скульптуру жирафа.
Як розповів ЗМІ генеральний директор Київського зоопарку Кирило Трантін, старі статуї тварин знаходяться в дуже поганому стані і тому будуть замінені на нові.
“Нам вже показали, як виглядатиме нова скульптура бізона, виготовлена з бронзи. Її планують через тиждень поставити біля нового входу в зоопарк, до формального відкриття сезону. Другу нову скульптуру левів встановлять до Дня Києва, наприкінці травня”, – пояснив він.
Водночас, за словами директора, старі скульптури також не будуть знищувати, а встановлять на території зоопарку.
- Поки Одеський зоопарк закритий на карантин, його директор Ігор Бєляков розважає тварин грою на синтезаторі.