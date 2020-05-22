Про це повідомили у пресслужбі МОН.
“Пробне ЗНО з української мови та літератури відбудеться 15 червня 2020 року, з інших предметів – 17 червня 2020 року”, – повідомили у МОН з посиланням на наказ УЦОЯО від 22 травня.
Зазначається, що оновлені запрошення-перепустки з адресами пунктів пробного тестування будуть з’являтися в особистих кабінетах учасників пробного ЗНО з 1 червня.
Вхід учасників до пунктів проведення тестування відбуватиметься за наявності:
- оригіналу документа, за яким відбувалась реєстрація на пробне ЗНО (паспорт, ID-картка тощо);
- запрошення-перепустки;
- засобів індивідуального захисту – маски або респіратора (у тому числі виготовлених самостійно).
У МОН також додали, що окрім кількох ручок з чорнилом чорного кольору, за бажанням при собі можна мати прозору пляшку з питною водою і антисептик для рук.
- Раніше повідомлялося, що у Міністерстві освіти й науки України оприлюднили дати проведення основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році.