Пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) відбудеться 15 та 17 червня, вхід на тестування відбуватиметься в захисних масках.

Про це повідомили у пресслужбі МОН.

“Пробне ЗНО з української мови та літератури відбудеться 15 червня 2020 року, з інших предметів – 17 червня 2020 року”, – повідомили у МОН з посиланням на наказ УЦОЯО від 22 травня.

Зазначається, що оновлені запрошення-перепустки з адресами пунктів пробного тестування будуть з’являтися в особистих кабінетах учасників пробного ЗНО з 1 червня.

Вхід учасників до пунктів проведення тестування відбуватиметься за наявності:

оригіналу документа, за яким відбувалась реєстрація на пробне ЗНО (паспорт, ID-картка тощо);

запрошення-перепустки;

засобів індивідуального захисту – маски або респіратора (у тому числі виготовлених самостійно).

У МОН також додали, що окрім кількох ручок з чорнилом чорного кольору, за бажанням при собі можна мати прозору пляшку з питною водою і антисептик для рук.