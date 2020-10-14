Вже незабаром — 21 жовтня відзначатиметься річниця прийняття Кодексу України з процедур банкрутства. Запрошуємо відсвяткувати цю подію в колі колег та однодумців під час VI Форуму з конкурсного права.

Організатори VI Форуму з конкурсного права: Комітет Асоціації правників України з конкурсного права, Національна асоціація арбітражних керуючих України, Проект ЄС “ПРАВО-Justice”, Комітет Асоціації адвокатів України з банкрутства, Незалежна асоціація банків України.

Чи справдилися наші очікування стосовно нововведень? Чи впорались органи влади із імплементацією законодавчих змін? Як відбувалися перші кроки в самоврядуванні арбітражних керуючих? — про це та багато іншого дізнаємось під час професійної дискусії. Обговоримо всі значні події року, що минув для галузі, проаналізуємо напрацьовану практику та побудуємо плани і прогнози на майбутнє.

До участі запрошені: арбітражні керуючі, судді, представники банківської спільноти, Міністерства юстиції України, народні депутати, керівники профільних юридичних фірм та адвокатських об’єднань.

В межах Форуму традиційно пройде нагородження найкращих персоналій і команд сфери, кого (у відкритому онлайн-режимі!) оберете саме ви — учасники заходу.

Коли: 21 жовтня, 09:30 – 19:00. Де: Radisson Blu Hotel, м. Київ, вул. Ярославів Вал, 22. Реєстрація: за посиланням.

Формат: офлайн/онлайн.

Детальніше ознайомитися з програмою заходу можна за посиланням.