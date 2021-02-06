Про це, зокрема, інформують американські телеканали NBC News і Fox News.

Трамп надіслав до Гільдії кіноакторів листа, в якому заявив, що організація “нічого для нього не зробила”, і він не хоче мати з нею нічого спільного.

Варто відзначити, що Гільдія кіноакторів раніше запустила дисциплінарний процес проти Трампа за порушення її “керівних принципів”. Йдеться про заворушення у Вашингтоні і штурм Капітолія 6 січня.

У заяві Гільдії кіноакторів йдеться про роль Трампа в підбурюванні до безладів і “в підтримці безрозсудної кампанії дезінформації, спрямованої на дискредитацію, що, зрештою містить загрозу безпеці журналістів, чимало з яких є членами SAG-AFTRA”.

За це Трампу загрожувало виключення з Гільдії. Дисциплінарне слухання мало відбутися цього тижня.

Колишній американський лідер, мабуть, вирішив діяти на випередження і повідомив організації, що йде сам.

“Я пишу вам сьогодні з приводу слухань так званого дисциплінарного комітету, спрямованих на позбавлення менее членства. Кого це хвилює!.. Я дуже пишаюся своєю роботою над такими фільмами, як “Один вдома 2”, “Зразковий самець” та “Волл-стріт: гроші не сплять”, а також у телешоу “Принц із Беверлі-Гіллз”, Saturday Night Live і, звичайно ж, над одним із найуспішніших шоу в історії телебачення – “Учень” (“The Apprentice”, – ред.) – і це лише деякі з них!” – написав Трамп у листі.

“Ваша організація мало що зробила для своїх членів, і нічого для мене – крім збору внесків та просування небезпечної антиамериканської політики та ідей, про що свідчать ваші величезні показники безробіття і судові позови з боку знаменитих акторів… Я не хочу більше мати нічого спільного з вашою організацією. Цим листом я інформую про свій негайний вихід із Гільдії. Ви нічого не зробили для мене”, – наголосив він.

У відповідь організація опублікувала лаконічну реакцію – лише два слова: “Дякуємо вам”.

Гільдія кіноакторів США — організація, яка представляє інтереси діячів кіно і телебачення та інших працівників індустрії. Трамп перебував у ній з 1989 року.

Він зіграв епізодичні ролі в фільмах “Один вдома 2: Загублений у Нью-Йорку”, “Зразковий самець” та “Волл Стріт: Гроші не сплять”.