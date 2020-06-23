Президент Володимир Зеленський записав відеозвернення до далекобійників, які шукають шляхи для проїзду перевантаженого транспорту, і назвав їх “засранцями” та пообіцяв знайти.

Про це повідомляють #Букви.

Зеленський зазначив, що знайшов у соціальній мережі групу під назвою “ГВК “Ваговий контроль”, у якій 17 тисяч 864 людини, і підключився до неї.

“Подивився, як далекобійники, які везуть перевантажені машини, один одному кажуть: “За Коблево їдемо, там вільно, там тільки поліцейські”, “На Умань не їдемо, там вже все серйозно, заборонено”. Розвеселили ви мене і розвеселили всіх. Хотів би вам сказати, що ви, хлопці, засранці. Ми тут хочемо щось хороше зробити для країни, а ви допомагати не можете, не здатні, то хоча б трохи не заважайте. Тому що все одно всі чати ми знайдемо, і вас також знайдемо, і буде боляче”, – сказав президент.

Зазначимо, що цього року в Україні має запрацювати повністю система габаритно-вагового контролю на дорогах. Шість автоматичних систем в тестовому режимі були встановлені ще восени 2019 року.

За перевищення габаритно-вагових норм на 5-10 % на власника автомобіля буде накладатися штраф у розмірі 500 неоподатковуваних мінімуму доходів (8 500 грн); 10-20 % – 1000 мінімумів (17 000 грн); більше ніж 20 % – 2000 мінімумів (34 000 грн).