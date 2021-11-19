Найпопулярнішим засобом для комунікацій серед українців є мобільний застосунок Viber, на другому місці знаходиться Facebook Messenger, а третє посідає Telegram.

Про це свідчить опитування, проведене Київським міжнародним інститутом соціології упродовж 10-15 вересня 2021 року.

Динаміка використання мобільних застосунків показує, що більше стали використовувати Viber (з 65,8% до 73,6%), Facebook Messenger (з 34,9% до 42,7%) та Telegram (24,2% до 31,6%).

За статевим розподілом, трохи більше чоловіків, ніж жінок використовують Telegram (34,9 та 28,9% відповідно).

В розрізі вікових груп, Viber зберігає першість у використанні в кожній з категорій. Водночас у віковій категорії 18-29 років на другому і третьому місті за популярністю знаходиться Telegram (64,3%) та Instagram (61,0%).

Частка опитаних, які не використовують жоден з перерахованих застосунків є найнижчою серед вікової категорії 18-29 років (1,4%) та збільшується з віком: 30-39 років – 2,7%, 40-49 років – 9,7%, 50-59 років – 21,9%, 60-69 років – 32,9%, 70 років і старші – 57,9%.

В залежності від типу населеного пункту, можливості Telegram та WhatsApp дещо більше використовує міське населення. Telegram – 37,1% серед міського населення та 20,3% серед сільського. WhatsApp – 29,7% серед міського населення та 16,3% серед сільського. Серед сільського населення вищий рівень, ніж серед міського тих опитаних, які не використовують жоден з перерахованих застосунків – 24,7% та 15,8% відповідно.

Опитування було проведене методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням). Загалом опитано 2002 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.