Шість років тому, 25 липня 2014 року, троє бойовиків із Донецька закатували за проукраїнську позицію 16-річного школяра Степана Чубенка, який був воротарем юнацької команди краматорського "Авангарда".

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25 липня 2014-го сепаратисти Віктор Погодін, Юрій Москальов, М.Сухомлінов після жорстоких знущань застрелили 16-річного хлопця з Краматорська Степана Чубенка. Вбили за те, що він – українець.

Хто такий Степан Чубенко

Степан навчався в краматорській загальноосвітній школі № 12, захоплювався футболом. Був воротарем юнацької команди “Авангард” і прагнув стати професіональним спортсменом.

Фото: з відкритих джерел

Шістнадцятирічний Степан з друзями організував команду КВК і опікувався дитячим будинком у рідному місті. Цікавився історією, державними справами.

На початку війни він брав участь в мітингах на підтримку цілісності України, носив воду і продукти українським військовим, які прибули в місто. Ризикуючи життям, Степан зняв з міською площі прапор так званої “ДНР”.

Як загинув Степан Чубенко

Коли у квітні 2014-го російські бойовики захопили місто, мати відвезла Степана до своїх батьків в Росію, але через місяць він повернувся.

У липні 2014-го Степан поїхав до друга в Київ. 23 липня сів на поїзд у столиці, щоб повернутися додому. Їхав через Донецьк, де був затриманий бойовиками з батальйону “Керч”, за однією з версій, за жовто-блакитну стрічку на рюкзаку, а за словами Ігоря Стокоза, представника Донецької обласної військово-цивільної адміністрації, — через те, що вступив у суперечку з ними, відстоюючи позицію єдиної неподільної країни. Бити неповнолітнього хлопця бандити почали ще в Донецьку. Потім відвезли до Горбачево-Михайлівки, де після страшних катувань розстріляли.

“Штовхали з ноги, поки сидів, прив’язаний під комендатурою. Зуби вибили. Повели до берега річки. Руки скрутили за спиною скотчем, футболку – на голову. Кросівки з нього перед розстрілом зняли, мародери”, – розповів один зі свідків.

Про це йдеться в протоколі допиту Москальова. Колишній командир батальйону бойовиків “ДНР” “Керч” Вадим Погодін підозрював Чубенка в участі в “Правому секторі” та підпалі антимайданівців в Одесі.

“Сухомлинов був на краю окопу. Він зробив постріл в область потилиці неповнолітнього Чубенка, який стояв на колінах в окопі з пов’язаними за спиною руками. Враховуючи, що після пострілу Чубенко подавав ознаки життя, Погодін узяв у Сухомлинова пістолет і зробив ще не менше чотирьох пострілів в потиличну частину голови Чубенка”, – сказано в документі, уривок з якого наводить видання “Новая газета”.

При цьому немає точної дати загибелі Степана Чубенка. За однією версією, це сталося 25 липня. Однак на його могилі вказана дата 27 липня.

Відразу після зникнення сина, його мати поїхала в Донецьк на його розшуки. Їй вдалося дізнатись, що хлопця було розстріляно і поспілкуватися з ватажком днрівців Захарченком, який пообіцяв їй розшукати тіло сина і його вбивць. Наприкінці вересня 2014-го, до матері прийшла звістка, що тіло знайдено. Ексгумацію було призначено на 3 жовтня, в ході якої, мати впізнала свого сина. Їй вдалося домогтися його відправлення у Краматорськ. Поховали Степана Чубенка 8 листопада 2014 року в його рідному місті.

Юний воротар “Авангарду” в 2017 році указом Президента України посмертно був нагороджений орденом «За мужність» III ступеня.

Вбивць підлітка – Вадима Погодіна, колишнього комбата батальйону «Керч» і його бойовиків Юрія Москальова і Максима Сухомлинова в 2018 році заочно засудили до довічного ув’язнення.