Мер Києва Віталій Кличко вважає, що виборці кандидата від ОПЗЖ ексочільника столиці Олександра Попова не знають про його діяльність за часів президентства Віктора Януковича.

Про це він заявив під час онлайн-брифінгу партії “Удар” 25 жовтня відеовключенням із самоізоляції.

За його словами, поки що рано говорити про остаточні цифри. Водночас він подякував киянам і відзначив, що йому вдалося зберегти довіру жителів столиці.

Водночас Віталій Кличко заявив, що був здивований результатом кандидата від ОПЗЖ Олександра Попова, який за даними екзитполів йде на другому місці. Він припустив, що виборці, які голосували за Попова переїхали до столиці протягом останніх п’яти років.

“Дійсно був здивований тим, що Олександр Попов є на другому місці… Я думаю, що ключовий виборець, який за нього проголосував, переїхав у столицю в останні 5 років … Ми знаємо, що багато людей приїхало до столиці, бо тут є робота, найвища заробітна плата, найкращі стандарти. І у мене складається таке враження, що виборець Олександра Попова – це ті люди, які не пам’ятають, що таке “йолка” на Майдані, вони не пам’ятають, що таке Янукович у місті Києві.. І тільки з цим я можу пов’язати достатньо високу підтримку Олександра Попова”, – сказав Кличко.