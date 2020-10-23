До місцевих виборів в Україні залишається два дні. Міська територіальна виборча комісія Дніпра зареєструвала 17 кандидатів на посаду мера.

#Букви розповідають, що відомо про основних кандидатів на пост мера.

Нагадаємо, що виборча кампанія стартувала 5 вересня.

Борис Філатов

Борис Філатов – чинний мер Дніпра, балотується вдруге. У 2015 році в другому турі обійшов Олександра Вілкула з невеликим відривом. На цих виборах висуває свою кандидатуру від партії “Пропозиція”. Був депутатом Верховної Ради VIII скликання.

Олександр Вілкул

Йде на вибори з “Блоком “Українська перспектива”. Був головою Дніпропетровської ОДА. Протягом двох років працював в Уряді Азарова — віцепрем’єр-міністром. Народний депутат V-VI скликань від “Партії регіонів”.

Сергій Риженко

Йде у мери від “Слуги народу”, депутат обласної ради, головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні. У 2010 – 2011 – голова Державної санітарно-епідеміологічної служби.

Сергій Нікітін

Кандидат на посаду мера від “Опозиційною платформи – За життя”. Юрист, депутат міської ради, голова фракції “За життя”.

Загід Краснов

Лідер громадської організації “Громадська сила”. Підприємець, громадський активіст. Депутат міської ради Дніпра з 2015 року.

Тетяна Ричкова

Балотується в мери від “Європейської Солідарності”. Нардеп VIII скликання, волонтер, офіцер Збройних сил.

Олег Василенко

Кандидат від ВО “Свобода”. Підприємець, почесний консул Бразилії в Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Черкаській областях.

Дмитро Семеренко

Балотується в мери від міської партії “Команда Дніпра”. Бізнесмен.

Мгер Куюмчан – кандидат від партії ВО “Батьківщина”. Заступник голови обласної ради Дніпра. З 2015 року – депутат облради.

Павло Дем’яненко – йде від політсили “Справа”. Комерційний директор ПВК “Протехмаш”, інженер в НВП “Українська сервіс компанія”.

Віталій Жеганський – йде від партії “Голос”. Голова Дніпровської райради у 2014-2015 рр.

Тетяна Лампіка

Кандидат від “Партії зелених України”. Лідер громадського руху “Екологічний патруль”.

Артем Романюков

Кандидат від партії “Демократичний альянс”.

Ігор Майденко

Кандидат від “Національного корпусу”. Лікар-педіатр, завідувач приймально-діагностичного відділення в обласній дитячій лікарні.

Олена Сергєєва – самовисуванець.

Михайло Корольов

Самовисуванець. Підприємець. Керівник громадської організації “Єдність України”.

Євген Богиня – самовисуванець.