Вибори харківського міського голови відбудуться у рамках місцевих виборів, що заплановані на 25 жовтня. Боротися за посаду мера будуть 14 кандидатів.

#Букви розповідають, що відомо про основних кандидатів на пост мера.

Геннадій Кернес

Геннадій Кернес балотується втретє на посаду харківського міського очільника. Йде від власної партії “Блок Кернеса – Успішний Харків”. Кернес працює в міській раді з 2006 року. Мером він став у 2010 році й досі очолює Харківську міську раду. Працював секретарем міськради.

Варто зазначити, що про своє балотування повідомив Михайло Добкін. Але вже 4 жовтня заявив, що зняв кандидатуру на користь свого давнього друга Кернеса. А перед цим Добкін заявляв про намір балотуватися на посаду міського голови Києва.

А ще перед виборами стало відомо, що у Кернеса діагностували коронавірус.

Олександр Фельдман

Фельдман – кандидат від “Опозиційною платформи – За життя”. Підприємець, меценат, народний депутат IV-VI, VIII-IX скликань. Був народним депутатом від “Батьківщини”, але перейшов до ОПЗЖ. Секретар парламентського комітету з питань екологічної політики з 2019 року.

Олександр Фельдман очолює “Український єврейський комітет”.

Олексій Кучер

Кучер йде від партії “Слуга народу”. Наразі він є головою Харківської обласної державної адміністрації. До цього був обраний нардепом IX скликання від “Слуги народу”. Пройшов до Ради по мажоритарному округу № 179 (Харківська область). До приходу в Парламент займався адвокатською діяльністю.

Микита Соловйов

Микита Соловйов йде на вибори від партії “Демократична сокира”. Він є очільником міської організації політсили з 2019 року. Підприємець. Брав участь в парламентських виборах 2019 по 169 округу Харківської області, не пройшов.

Ігор Черняк

В мери його висунув “Блок Світличної “Разом”. (Юлія Світлична – колишня голова Харківської ОДА).

У 2015 році Черняк обрався в Харківську міськраду від “Самопомочі”. Є членом ГО “Автомайдан – Харків”. Разом з однодумцями в 2014 році створив групу “Сила допомоги”, яка надає волонтерську допомогу підрозділам ВСУ, Нацгвардії, Державної прикордонної служби, добровольчих батальйонів і переселенцям.

Ще Черняк займається адвокатською діяльністю.

Олег Абрамичев

На місцевих виборах 2015 року Олег Абрамичев балотувався у харківську міськраду з “Волонтерською партією України”. Є лідером міської партійної організації “Європейської солідарності”. Також займається волонтерською діяльністю – відомий за позивним “Піротехнік”.

А ще Абрамичев є головою благодійного фонду співака й письменника Сергія Жадана.

Олександра Нарижна

На вибори йде від партії “Голос”. З 2018 року – проректор приватного навчального інституту “Харківська школа архітектури”. Нарижна є відомою в Харкові архітекторкою-урбаністкою і громадською діячкою.

Георгій Лаговський

Лаговський балотується в мери від партії УДАР. У 2015 році його обрали депутатом Харківської міської ради 7 скликання (від фракції “Самопоміч”).

Ірина Денисова

Денисова висувається від партії “За майбутнє”. Громадська діячка, засновниця правозахисної організації “За свій вибір”, підприємець.

Сергій Кушнарьов

Кандидат від партії “Перемога Пальчевського”. З 2006 по 2010 був депутатом міськради Харкова від “Партії регіонів”, голова Краснокутської райдержадміністрації в 2010. Балотувався до Ради IX як самовисуванець, але не пройшов.

Він є братом загиблого на полюванні у 2007 році ексголови Харківської ОДА Євгена Кушнарьова.

Ігор Приходько

Йде на вибори від політсили “Батьківщина”. Підприємець, генеральний директор спорткомплексу “Олімпійський навчально-спортивний центр “Акварена”.

Валерій Безлепкін – самовисуванець. У 2014 році на позачергових виборах балотувався до Верховної Ради як самовисуванець по 52 виборчому округу (Донецька область). У 2015 році балотувався від “Батьківщини” до Харківської міської ради та до Харківської обласної ради. Ексдиректор “Харківміськгазу”.

Наталія Пилипенко – самовисування. Громадська діячка, голова ради “Українського громадського об’єднання “Гардемарини”. У 2019 році подавала документи кандидата у президенти України, але їй відмовили у реєстрації через несплату застави – замість 2,5 мільйона гривень вона внесла лише 25 гривень.

Денис Ярославський

Самовисуванець. Ексголова Голосіївського та Обухівського відділень Нацполіції Києва. Балотувався до Верховної Ради 2019 року по мажоритарному округу в Харкові.