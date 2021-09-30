Політсила "Опозиційна платформа — За життя" підтримала кандидата в мери Харкова Михайла Добкіна. Він балотується як самовисуванець.

Про це йдеться в заяві партії, опублікованій 29 вересня.

Як сповіщалося, 21 вересня Михайло Добкін подав документи до Харківського міського тервиборчкому для реєстрації кандидатом на посаду міського голови Харкова. Вже 25 вересня його було зареєстровано — він потрапив у першу шістку кандидатів, писало видання “Суспільне“.

Оголошуючи про подання документів, Добкін зазначив:

“Я йду на вибори як самовисуванець“.

Також він зазначав, що готується до виборів спільно зі своєю командою. Добкін є лідером ГО “Наш дім Харків”. Щоправда, від початку вересня він не керівник організації.

“Опозиційна платформа — За життя” не висувала власного кандидата на посаду мера Харкова. Утім політсила публічно підтримала Михайла Добкіна.

“На позачергових виборах харківського міського голови “Опозиційна платформа — За життя” підтримує Михайла Добкіна. Відповідне рішення прийнято Стратегічною радою партії”, — повідомили у політсилі.

Таке рішення “ОПЗЖ” обгрунтувала тим, що Добкін — “не нова людина для Харкова”, “виступає за відновлення миру на Донбасі”, а також його “пов’язувала багаторічна дружба та успішна спільна робота з покійним мером Харкова Геннадієм Кернесом”.

Відтак “ОПЗЖ” пригрозила виключенням з партії тих, хто підтримуватиме іншого кандидата.

“Опозиційна платформа — За життя” закликає всіх членів партії, депутатів-членів “ОПЗЖ”, що представляють нашу політичну силу на Харківщині, підтримати Михайла Добкіна. Рішення про висунення альтернативних кандидатів у мери Харкова, активність на користь інших кандидатів, є прямим порушенням партійної дисципліни, і винні в цьому будуть виключені з партії та позбавлені депутатських мандатів”, — йдеться в заяві.