На виборах Київського міського голови 25 жовтня столицю поділять на 10 територіальних виборчих округів, межі яких збігаються з межами районів.

Відповідне роз’яснення щодо окремих питань організації підготовки та проведення чергових місцевих виборів 25 жовтня 2020 року ЦВК затвердила на засіданні у четвер, 30 липня, повідомляє пресслужба комісії.

“Оскільки у законодавстві були суперечності щодо формування районних виборчих комісій у містах з кількістю виборців 2 млн і більше, а також утворення територіальних виборчих округів у таких містах, ЦВК з метою забезпечення однакового застосування деяких положень законодавства України прийняла вище згадане роз’яснення”, – йдеться в повідомленні.

У документі зазначено, що єдиний одномандатний міський виборчий округ з виборів Київського міського голови поділяється на 10 територіальних виборчих округів, межі яких збігаються з межами районів у місті Києві. Рішення про утворення таких виборчих округів не приймається.

У ЦВК розповіли, що територіальні виборчі округи з виборів депутатів Київської міської ради утворюються Київською міською виборчою комісією у порядку та строки, визначені Виборчим кодексом.

Склад районних у місті Києві виборчих комісій формується Центральною виборчою комісією не пізніше як за 75 днів до дня чергових виборів (до 10 серпня 2020 року включно).

Подання кандидатур до складу районних у місті Києві виборчих комісій можуть вносити районні у місті Києві (у разі їх відсутності у структурі відповідної політичної партії – міста Києва) організації політичних партій не раніше ніж за 90 днів та не пізніше як за 80 днів до дня чергових виборів (до 5 серпня 2020 року включно).

У ЦВК додали, що районні в місті Києві виборчі комісії здійснюють повноваження, передбачені Виборчим кодексом.