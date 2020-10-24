25 жовтня в Україні відбудуться місцеві вибори, на яких українці мають обрати нових мерів та депутатів до місцевих рад. Серед кандидатів, які боротимуться за посаду очільника міста Львова, є як відомі прізвища, наприклад, чинний міський голова Андрій Садовий, так і абсолютно нові імена — громадські діячі, підприємці, лікарі.

Хто вони, кандидати в мери Львова, розповідають #Букви.

За новим виборчим законодавством, в містах з населенням від 75 тисяч жителів вибори мера можуть проходити у два тури у разі, якщо у першому турі жоден з кандидатів не набере більше ніж 50% голосів. У другий тур вийдуть два кандидати.

Андрій Садовий

Мер Львова з 2006 року, кандидат у президенти у 2019 році. Засновник партії “Об’єднання “Самопоміч”.

Тарас Кльофа

Лікар, ветеран АТО та кандидат на посаду голови Львова від політичного партії “Слуга народу”. Позафракційний депутат міськради, до 2020 року входив до фракції “Самопоміч”.

Ігор Зінкевич

Балотується від нової львівської партії “Варта”. У 2015 році брав участь у виборах мера. Керівник ГО “Варта1”, депутат Львівської міської ради, помічник генерального директора Львівської галереї мистецтв ім. Б. Возницького.

Ярослав Рущишин

Кандидат на посаду мера від партії “Голос”. Є народним депутатом, обраним у 117 мажоритарному окрузі. Підприємець, громадський діяч.

Руслан Кошулинський

Балотується в мери Львова вдруге. На виборах 2015 року – кандидат від ВО “Свобода”, програв Андрію Садовому. Кошулинський брав участь в президентських виборах 2019 від об’єднаних націоналістичних сил, депутат Верховної Ради VII скликання від ВО “Свобода”.

Олег Синютка

Колишній голова Львівської обласної ради (2014 -2019), народний депутат IX скликання від партії “Європейська Солідарність”, член президії та політради партії.

Оксана Юринець

Кандидатка від партії УДАР. Викладач НУ “Львівська політехніка”. У 2012 році балотувалася до Верховної Ради у 117 виборчому окрузі від “УДАРу”. У жовтні 2014 року балотувалася по тому ж округу від Блоку Петра Порошенка.

Ігор Васюник

Самовисуванець. Балотується на цю посаду вдруге. Нардеп VIII скликання, представник “Укрзалізниці” в Кабміні у 2009-2010 рр.

Юрій Бунь

Кандидат від партії “Громада і закон”. Лікар, викладач і підприємець. 52-річний власник стоматологічних клінік на Львівщині та Тернопільщині.

Наталя Ван Доеверен

Йде від “Духовної партії України”. Головний лікар шпиталю ім. Андрея Шептицького, раніше – заступник головного лікаря обласної клінічної лікарні.

Назарій Брезицький

Самовисуванець. Підприємець, волонтер, засновник громадського руху “Ідея міста”.

Юлія Гвоздович

Кандидатка в мери від “Української галицької партії”. Прийшла у політику під час Революції Гідності. Була головою Української Галицької Партії у Львові, є співзасновницею і головою громадської організації “Батьки в дії” та жіночого руху “За гідні пологи”.

Ігор Телішевський

Голова громадської організації “Центр досліджень взаємодії громад” та кандидат на посаду голови Львівської ОТГ від партії “За майбутнє”.

Роман Матис

Самовисуванець. Керівник управління інвестиційної політики Львівської обласної державної адміністрації.

Ігор Кузьмак

Йде на вибори від Радикальної партії. Архітектор, засновник і директор компанії “Укрдизайнгрупп”, член правління Спілки архітекторів України.