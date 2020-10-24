У неділю, 25 жовтня, в Україні відбудуться місцеві вибори. Українці обиратимуть нових мерів та депутатів до місцевих рад. В Одесі на посаду мера претендують 23 кандидати, серед яких чинний голова Геннадій Труханов, відомі актори, блогер, громадські діячі.

Хто вони, кандидати в мери Львова, розповідають #Букви.

Геннадій Труханов

Труханов є міським очільником Одеси з 2014 року. Балотується від партії “Довіряй справам”. Народний депутат VII скликання від “Партії Регіонів”.

Олег Філімонов

Народний артист України, актор, ведучий гумористичних програм “Джентльмен-шоу”, “Маски-шоу”. Балотується від партії “Слуга народу”.

Наталя Делієва

Балотується від партії “Голос”. Є керівником одеської обласної організації “Голос”, голова громадської організації “Асоціація жінок України “Дія”, очолювала театр “Маски Шоу”.

Петро Обухов

Кандидат від “Європейської Солідарності”, громадський активіст, підприємець у сфері ІТ.

Едуард Гурвіц

Висувається від власної партії “Блок Едуарда Гурвіца”. Двічі був мером Одеси – 1994-1998, 2005-2010 рр. Депутат Верховної Ради II, III (безпартійний), IV ( “Наша Україна”) і VII скликань (“УДАР”).

Микола Скорик

Кандидат в мери Одеси від “Опозиційною платформи – За життя”. Народний депутат IX скликання, член Комітету з питань економічного розвитку. В 2013-2014 – очолював Одеську ОДА.

Євген Червоненко

Йде на вибори від партії “Наш край”. Політик і підприємець. У 2005 році очолював Міністерство транспорту і зв’язку, голова Запорізької ОДА в 2005-2007, заступник голови КМДА в 2008-2011 рр.

Альберт Байжанов

Йде на вибори від партії “За права людини”. Працював в міськраді Одеси з 2005 року на різних посадах. Кадровий офіцер.

Максим Болдін

Гендиректор юридичної фірми InTrust, йде на вибори від партії “Перемога Пальчевського”.

Сергій Ківалов

Йде на вибори з “Української морською партією Сергія Ківалова”. Голова ЦВК у 2004 році, народний депутат III-VIII скликань, президент Національного університету Одеська юридична академія.

Станіслав Домбровський

Самовисуванець. Поет і відеоблогер.

Юрій Печерський

Самовисуванець. Підприємець, співвласник ресторанного бізнесу. Колишній депутат Одеської обласної ради.

Геннадій Чижов

Керівник громадської організації “Південноукраїнський центр етнічних та політичних досліджень “Лад”. Балотується у мери від партії “Сила і Честь”.

Ігор Щербіна

Самовисуванець, безробітний.

Марія Труніна

Самовисуванка. Безробітна.

Дарт Вейдер

Оператор громадської організації “Мото хелс” від “Блоку Дарта Вейдера”.

Сергій Калинчук

Кандидат від партії “За майбутнє”. Лікар, підприємець, займав посаду головного лікаря Одеської обласної лікарні, керівник приватних клінік в Одесі і Києві.

Моріс Ібрагім

Самовисуванец. Громадський активіст, учасник руху “Куликове поле”, колишній перший секретар райкому комуністичної партії в Одесі.

Михайло Кузаконь

Самовисуванець. Підприємець, критик мера Труханова. Організатор “Одеської політичної платформи”, “Антітрухановского майдану”.

Сергій Варламов

Висувається на посаду мера від політичної сили “Національний корпус”. Керівник міського осередку “Нацкорпуса”.

Вікторія Стоянова

Самовисування.

Олег Михайлик

Самовисуванець. Підприємець. Учасник громадських акцій проти мера Геннадія Труханова.

Георгій Селянин

Колишній депутат міської ради Одеси від “Батьківщини”.

Варто зазначити, що у реєстрації відмовили двійникам відомих політиків, а саме: