Стали відомі результати екзитполів проведених під час місцевих виборів у містах України телеканалом "Україна 24" разом зі "Студією Савіка Шустера" та Соціологічною групою "Рейтинг".

Результати опитування “України 24” та “Студії Савіка Шустера” презентували в етері шоу “Ніч виборів з Савіком Шустером”, а “Рейтинг” оприлюднені на сайті групи.

Кривий Ріг

Вибори мера

Згідно з опитуванням “Україна 24” разом зі “Студією Савіка Шустера”, жоден з кандидатів у мери не отримав понад 50% голосів виборців. Лідирують Юрій Вілкул та Дмитро Шевчик:

Вибори до міськради

Бар’єр у 5% подолали 4 партії — “Слуга народу”, “Блок Вілкула Українська перспектива”, “Опозиційна платформа — За життя”. “Сила людей”.

Черкаси

Вибори мера

Згідно з опитуванням “Україна 24” разом зі “Студією Савіка Шустера”, жоден з кандидатів у мери не отримав понад 50% голосів виборців. Лідирують Анатолій Бондаренко, Віктор Євпак та Віталій Ільченко (розвив між останніми у межах похибки):

Вибори до міськради

Бар’єр у 5% подолали 6 партії — “Слуга народу”, “За майбутнє”, “Голос”, “Європейська Солідарність”, “ВО Черкащани”, “Опозиційна платформа — За життя”.

“Батьківщина” та “Національний корпус” отримали трохи менш як 5% за результатами опитувань, проте ще мають шанси потрапити до міськради.

Олександрія

Вибори мера

Згідно з опитуванням “Рейтингу”, колишній очільник Кіровоградської ОДА Сергій Кузьменко отримує перемогу на виборах, на 8% випередивши чинного мера Олександрії Степана Цюпяка.

Дрогобич

Вибори мера

Згідно з опитуванням “Рейтингу”, жоден з кандидатів у мери не отримав понад 50% голосів виборців. Лідирують чинний міський голова Тарас Кучма та бізнесмен Андрій Веселий.

Миколаїв

Вибори мера

Згідно з опитуванням “Україна 24” разом зі “Студією Савіка Шустера”, жоден з кандидатів у мери не отримав понад 50% голосів виборців. Лідирують чинний міський голова Олександр Сєнкевич та кандидат під “ОПЗЖ” Владислав Чайка.

Вибори до міськради

Бар’єр у 5% подолали 6 партій: “Опозиційна платформа — За життя”, “Пропозиція”, “Слуга народу”, “Європейська Солідарність”, “Партія Шарія”, “Наш край”.

Вінниця

Вибори мера

Згідно з опитуванням “Україна 24” разом зі “Студією Савіка Шустера”, перемогу у першому турі здобуває чинний мер міста Сергій Моргунов.

Вибори до міськради

Бар’єр у 5% подолали 4 партії: “Українська стратегія Гройсмана”, “Європейська Солідарність”, “Слуга народу” та “Опозиційна платформа — За життя”.

Чернівці

Вибори мера

Згідно з опитуванням “Україна 24” разом зі “Студією Савіка Шустера”, жоден з кандидатів у мери не отримав понад 50% голосів виборців. Лідирують Роман Клічук та Віталій Михайлішин. Чинний міський голова Олексій Каспрук на третьому місці.

Вибори до міськради

Бар’єр у 5% подолали 6 партій: “Єдина альтернатива”, “Слуга народу”, “Команда Михайлішина”, “Європейська Солідарність”, “Пропозиція” та “Народний контроль”.

Ужгород

Вибори мера

Згідно з опитуванням “Україна 24” разом зі “Студією Савіка Шустера” жоден з кандидатів у мери не отримав понад 50% голосів виборців. Лідирують чинний міський голова Богдан Андріїв та Віктор Щадей.

Вибори до міськради

Бар’єр у 5% подолали 7 партій: “Слуга народу”, “Батьківщина”, “Рідне Закарпаття”, “Європейська Солідарність”, “Опозиційна платформа — За життя”, “КМКС — Партія угорців України” та “За майбутнє”.