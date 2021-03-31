На 12 зі 117 виборчих дільниць у 87-ому окрузі на Івано-Франківщині буде здійснено перерахунок голосів за кандидатів у народні депутати.

Про це депутати від “Слуги народу” повідомили на брифінгу за підсумками візиту до регіону.

Як повідомлялося, 31 березня близько двох десятків нардепів від “Слуги народу” вирушили на Івано-Франківщину, де влаштували акцію на підтримку кандидата на довиборах у Раду Василя Вірастюка.

Депутати зазначали, що їхньою метою було “з’ясувати ситуацію з підрахунком голосів у 87-му виборчому окрузі”, який було заблоковано два дні.

Перед блокуванням роботи ЦВК опрацювала 67,5% протоколів. За наявними результатами, лідирує кандидат від “Слуги народу” Василь Вірастюк (31,3%). Далі йдуть кандидат від “Свободи” Руслан Кошулинський (28,88%) та кандидат від “За майбутнє” Олександр Шевченко (28,73%).

Всі три політсили, кандидати яких лідирують в окрузі, звинувачують конкурентів у численних порушеннях. Кошулинський виступив за проведення перевиборів, а “Слуга народу” вимагала перерахунку голосів.

Перерахунок відбудеться на 12 дільницях. Окружна виборча комісія, як очікується, повернеться до роботи в оновленому складі сьогодні ввечері.

“Попереднім складом ОВК було прийнято рішення про перерахунок на 12 виборчих дільницях. Прямо зараз відбувається судове засідання по ще одній, 13-й дільниці”, — проінформувала депутатка Підласа.

Підласа також зазначила, що рішення про перерахунок неможна скасувати попри зміни в складі ОВК, зокрема, зміну голови комісії.

Вибори на 87-му окрузі

Нагадаємо, довибори у Верховну Раду на 87-му окрузі призначили після того, як склав повноваження нардеп від “Слуги народу” Зіновій Андрійович (після обрання на місцевих виборах міським головою Надвірної).

“Європейська Солідарність” висунула в цьому окрузі волонтерку Марусю Звіробій-Біленька. Також балотувалися представник партії “За майбутнє” Олександр Шевченко (ексдиректор туристичного комплексу “Буковель”); представник “Свободи” Руслан Кошулинський; колишній заступник міністра доходів і зборів та ексголова Державної служби України з безпеки на транспорті Михайло Ноняк.

“Слуга народу” висунула кандидатуру Василя Вірастюка, відомого українського силача. Сам Вірастюк заявив, що балотуватися йому запропонував особисто президент Володимир Зеленський.

Звіробій-Біленька зняла свою кандидатуру на користь кандидата від ВО “Свобода” Руслана Кошулинського.

Напередодні виборів пресслужба президента Володимира Зеленського відзвітувала про те, як глава держави обговорив перебіг вакцинації на Івано-Франківщині з кандидатом від “Слуги народу” на довиборах у Верховну Раду Василем Вірастюком. Громадянська мережа ОПОРА засудила оприлюднення пресслужбою президента пресрелізу про нараду Вірастюком, зазначивши, що це є зловживанням адмінресурсами.

Депутатка від “ЄС” Вікторія Сюмар переконана, що на довиборах на 87-му окрузі в Івано-Франківській області “точно переміг адмінресурс і точно програли патріотичні сили”. Вона розкритикувала політсили за те, що крім “ЄС” ніхто не підтримав Кошулинського.