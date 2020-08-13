Голова делегації України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, перший президент України Леонід Кравчук переконаний, що вибори на окупованій частині Донецької та Луганської областей проводити не можна.

Про це він сказав в інтерв’ю “Українському радіо”.

Кравчук пояснив, що вибори в ОРДЛО не відбудуться, тому що там багато “заробітчан зі зброєю”, які нікому не підпорядковуються.

“Коли стріляють, вибори проводити не можна. Хто поїде спостерігачем, коли там не просто бойовики, там люди добровольці так звані. Кажуть, є з Бразилії, Киргизії. Чого приїхали туди ті люди? Заробляти гроші, вони стріляють, не захищаючи землю або з бажанням прибрати цю землю, вона їм не потрібна. Вони заробітчани, а у них є зброя”, – сказав Кравчук.

На запитання, хто платить цим “заробітчанам”, очільник української делегації в ТКГ відповів, що “той, хто їх запрошує – країна-агресор”.