Про це він сказав в інтерв’ю “Українському радіо”.
Кравчук пояснив, що вибори в ОРДЛО не відбудуться, тому що там багато “заробітчан зі зброєю”, які нікому не підпорядковуються.
“Коли стріляють, вибори проводити не можна. Хто поїде спостерігачем, коли там не просто бойовики, там люди добровольці так звані. Кажуть, є з Бразилії, Киргизії. Чого приїхали туди ті люди? Заробляти гроші, вони стріляють, не захищаючи землю або з бажанням прибрати цю землю, вона їм не потрібна. Вони заробітчани, а у них є зброя”, – сказав Кравчук.
На запитання, хто платить цим “заробітчанам”, очільник української делегації в ТКГ відповів, що “той, хто їх запрошує – країна-агресор”.
- Раніше в “Слузі народу” пообіцяли провести місцеві вибори в жовтні по всій Україні, включаючи тимчасово окуповані території.
- У Держдепартаменті США заявили, що не бачать можливості для проведення виборів на Донбасі.
- Резніков розповів, які умови мають бути виконані до серпня, щоб вибори в ОРДЛО відбулися.