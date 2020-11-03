Сьогодні, 3 листопада, в США стартувало голосування на виборах президента. Американцям належить вибрати між чинним президентом Дональдом Трампом і Джозефом Байденом, віце-президентом часів Обами. На дострокових виборах вже встигли проголосувати майже 100 мільйонів американців.

Як проходить голосування читайте в матеріалі #Букв.

Нагадаємо, що вибори президента США відбуваються кожні 4 роки. Виборчий процес – двоетапний — загальні вибори й Колегію виборщиків.

Загальні вибори проводяться в перший вівторок листопада: у 2020 році — це 3-го листопада. За його підсумками голосування буде обрана Колегія виборщиків.

День виборів

Виборчі дільниці 3-го листопада будуть відкриті з 6:30 до 19:30: кожен виборець, який стоїть в черзі на призначеній йому виборчій дільниці о 19:30, зможе проголосувати. Найбільше виборців приходять голосувати рано вранці і безпосередньо перед закриттям виборчих дільниць.

Як проходить день виборів

14:10 – Група американських республіканців азіатського походження офіційно підтримала Джо Байдена, закликавши тисячі своїх членів проголосувати за демократа. У 2016 році Національний комітет американських республіканців азіатського походження підтримав Трампа. Раніше група заявила, що не підтримає його в цьому році.

13:50 – перші виборчі дільниці відкрилися в штаті Вермонт. Штат голосує за демократів з 1992 року. Вермонт також входить в число 13 штатів, які на цей раз виберуть губернатора. Чинний президент Філ Скотт, якого вважають поміркованим республіканцем, має один з кращих рейтингів схвалення серед губернаторів США.

13:40 – не дивлячись на епідемію COVID-19, у США очікують високу явку.

А так виглядали черги на достроковому голосуванні в понеділок, 12 жовтня 2020 року, в Марієтті, штат Джорджія.

13:31 – у Великій Британії хтось зробив ставку в 1 млн фунтів на перемогу Байдена, повідомляє телеканал CNN.

13:20 – спеціальні робочі барикадують Білий дім напередодні президентських виборів в США.

Металеві щити і бетонні блоки – так в США намагаються захистити президентську адміністрацію, побоюючись масових протестів після оголошення попередніх результатів виборів.

Мета барикад – максимально створити перешкоду на шляху тих, хто захоче перелізти через паркан і потрапити на територію урядової резиденції.