Через тиждень, 3 листопада, американські громадяни обиратимуть нового президента країни на наступні чотири роки. Система обрання глави держави в США зовсім не така, як в Україні. Переможця визначають не більшістю голосів виборців, а за допомогою голосування "колегії виборників".

Хто такі виборники і чим вони відрізняються від виборців – розбиралися #Букви.

Вибори в США 2020

В цьому році президентські вибори в США відбудуться у вівторок, 3 листопада. У США вибори завжди проходять у вівторок.

Цього року від Демократичної партії на крісло президента претендували: ексвіцепрезидент США Джозеф Байден, сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс, сенатор від Массачусетса Елізабет Уоррен, сенатор від Міннесоти Емі Клобушар, ексмер міста Саут-Бенд Піт Буттіджіч, мільярдер з Каліфорнії Том Стейер, бізнесмен Ендрю Янг, колишній мер Нью-Йорка і мільярдер Майкл Блумберг.

Від Республіканської партії: діючий президент Дональд Трамп, колишній губернатор Массачусетсу Вільям Уелд, колишній конгресмен від штату Іллінойс Джо Уолш, бізнесмен, політичний активіст і політик Рокі де ла Фуенте.

У 2020 році відбудуться 59-ті вибори президента США.

Кандидат в президенти обирається на чотири роки і має право бути лідером країни два терміни (в залежності від результатів голосування).

Інавгурація президента США відбудеться 20 січня.

Як визначають кандидатів в президенти США

Кандидатом в президенти США може бути громадянин старший 35 років, який народився на території Сполучених Штатів і прожив на території Америки не менше 14 років. Дві основні американські партії – Демократична і Республіканська представляють своїх кандидатів. Після праймеріз і кокусів на партійних з’їздах вибирають по одному кандидату від кожної партії, які стануть основним опонентами на виборах.

Напередодні виборів основні кандидати беруть участь в трьох раундах телевізійних дебатів. Це останній шанс для кожного з кандидатів показати виборцю, чим відрізняються його погляди і бачення вирішення проблем від тих, які представив опонент.

Особливості американських виборів

Якщо в Україні, наприклад, на виборах перемагає кандидат, який отримав максимальну підтримку від виборців (громадян), то в США все інакше. У день виборів кандидатам важливо отримати максимум голосів від виборників.

Хто такі виборники?! США складаються з 50 штатів і округу Колумбія. У кожному з них є “колегія виборників” (Electoral College). Кількість виборників для кожного штату визначається з розрахунку на чисельність населення. У великих штатах виборників більше, в невеликих штатах може бути всього три. Той кандидат, який більш популярний в штаті – отримує всі голоси виборників. Наприклад, якщо в колегії 20 виборників, з яких 11 за Байдена і 9 за Трампа – всі 20 голосів підуть Байдену. Виняток – штати Небраска і Мен. Там голоси ділять пропорційно до результатів виборів в Конгрес, а також в асамблею штату.

Офіційно голосування колегії виборників проходить через 41 день після загальних виборів.

Кожен штат може обрати стільки виборників, скільки представників він відправляє в Конгрес. Всього в Сенаті 100 осіб, в Палаті Представників – 435. Ще трьох виборників обирає федеральний округ Колумбія, не представлений в Конгресі. Таким чином, наразі в колегію виборників входять 538 осіб.

Всього в США 538 виборників. Виграє той кандидат, у якого буде 270 і більше голосів виборників.

Чому в США працює система виборників

Історія питання починається в 1787 році. У той час в США була прийнята конституція, а кількість штатів дорівнювала 13. З огляду на те, що деякі штати були великими як по території, так і за кількістю населення, а інші – маленькими, останні заявили про те, що в день виборів їх голоси буде знівельовано, оскільки вони не матимуть впливу на результат голосування.

Тоді було прийнято рішення створити систему колегій виборників, членів якої призначали законодавчі органи штатів. Кандидатів, з часом, висували політичні партії. У тому випадку, якщо жоден з кандидатів не отримував більшості голосів виборників, президента США визначала Палата представників.

В історії США було кілька випадків, коли президентом ставав той, кого вибирали виборники, а не виборці.

Так було і в 2016 році. За Гілларі Клінтон проголосувало більше виборців, ніж за Дональда Трампа, але він переміг на колегії виборників.

Що таке “хиткі штати” і як вони впливають на результат виборів

Більшість американських штатів від виборів до виборів, як правило, підтримують одну і ту ж політичну партію. Але є кілька штатів, голосування яких спрогнозувати не можна, бо там можуть змінитися вподобання як виборців, так і виборників. Тому штати назвали “хиткими” і від їх голосування на виборах президента залежить все. Це три штати: Флорида, Пенсільванія, Огайо.

Кого обирають на виборах в США

Всі виборці будуть голосувати за зв’язку – президент і віцепрезидент. Цього року це Дональд Трамп і Майк Пенс від Республіканської партії. Джо Байден і Камала Гарріс від Демократичної партії. Це зроблено для того, щоб керівники країни були прибічниками однієї політичної сили. Важлива умова – президент і віцепрезидент повинні бути представниками різних штатів.