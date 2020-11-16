Про це повідомляє молдавський телеканал TV8.
Наразі за Санду віддали голоси 57,74 % виборців, а за нинішнього президента Ігоря Додона – 42,26 %.
Прем’єр-міністр Молдови Іон Кіку вже привітав Майю Санду з перемогою.
“Вчора Молдова обрала свого наступного президента. Хочу привітати увесь народ із успішним складанням цього екзамену на демократію та державність… Я вітаю новообраного президента Майю Санду, бажаю їй успіху та сил для роботи в інтересах нашого народу і нашої країни”, – заявив Іон Кіку.
Нагадаємо, що у листопаді 2019 року парламент Молдови висловив Майї вотум недовіри.
- Президент України Володимир Зеленський привітав Майю Санду з перемогою на президентських виборах в Молдові.
- 1 листопада в Молдові пройшли президентські вибори. За підсумками попереднього підрахунку голосів найбільше підтримки отримала Майя Санду.