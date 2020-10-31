На парламентських виборах у Грузії, які відбулися в суботу, 31 жовтня, перемогу святкує правляча партія "Грузинська мрія".

Про це повідомляє видання “Грузія Online” з посиланням на результати низки екзитполів.

При цьому опозиційна коаліція, сформована партією експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі “Єдиний національний рух” (блок “Єдиний національний рух – Сила в єдності”) отримує приблизно вдвічі менше голосів виборців.

Так, телекомпанія “Руставі-2” представила результати екзитполу, який провела британська дослідницька компанія Survation.

Згідно з опитуванням, до парламенту Грузії проходять 9 партій (щоб потрапити до парламенту, партія повинна подолати одновідсотковий бар’єр, а блоку необхідно набрати стільки відсотків, скільки партій в нього входить).

При цьому правляча партія “Грузинська мрія” отримала підтримку 52,26% виборців. А за блок “Єдиний національний рух – Сила в єдності” Міхеїла Саакашвілі проголосували 25,33% виборців (удвічі менше).

Ще 4,2% виборців підтримали іншу опозиційну силу “Європейська Грузія”, 3,52% проголосували за партію “Гірчі”, а 2,61% – за “Лело для Грузії”.

Партія “Альянс патріотів Грузії”, яка дотримується консервативних антизахідних позицій, отримала підтримку 2,29% виборців.

До парламенту також проходять виборчий блок Георгія Вашадзе (2,37%), “Лейбористська партія” (1,21%), а також партія “Громадяни” (1,02%).

Схожі результати дає екзитпол від американської компанії Edison Research, проведений на замовлення Formula TV.

Згідно з ним, “Грузинська мрія” отримала підтримку 46% виборців, а блок Саакашвілі – 28%, “Європейська Грузія” – 5%, “Лело” і “Гірчі” – по 3%, “Альянс патріотів” – 2%.

Згідно екзитполу, проведеному компанією Public Opinion Strategies на замовлення телекомпанії “Імеді”, правляча партія “Грузинська мрія” отримує 55% голосів виборців, а блок Саакашвілі –а 23%.

Також до парламенту проходять “Європейська Грузія” – 3%, “Лело” – 3%, “Альянс патріотів” – 3%, блок Георгія Вашадзе – 3%, “Гірчі” – 3%.

Водночас, згідно з екзитполом IPSOS-Франція, в Тбілісі (столиці Грузії) перемагає опозиційний блок на чолі з “Єдиним національним рухом” Саакашвілі (35% голосів виборців).

У правлячої партії “Грузинська мрія” – 30% підтримки.

Явка на парламентських виборах у Грузії склала 56,11% (проголосували 1 970 540 виборців).

Міхеїл Саакашвілі вже заявив, що відмовляється від посади прем’єр-міністра, щоб опозиція “змогла об’єднатися навколо єдиної мети”.

“Ми повинні сформувати широку коаліцію опозиційних сил, уряд національної єдності”, – оголосив він в ефірі місцевого телебачення.

Варто відзначити, що дані екзитполів дають оцінку тільки голосуванню по багатомандатному округу. За партійними списками буде обрано 120 з 150 депутатів. Ще 30 депутатів буде обрано за мажоритарними округами.