Про це свідчать результати екзит-полу групи “Рейтинг”.
На другому місці з 22,8% голосів йде представник партії “ОПЗЖ” Володимир Клименко, на третьому – самовисуванка Лідія Муглі – 4,4%.
Решта кандидатів набрали менше 1,5% голосів виборців.
Соціологічна група “Рейтинг” провела екзит-пол на виборах мера і міськради Маріуполя, який проводився на 50 виборчих дільницях міста. Кількість опитаних – 4 257. Помилка вибірки не перевищує 1,5%.
За даними опитування “України 24” та “Студії Савіка Шустера”, вибори в Маріуполі виграє чинний мер.
Рейтинг кандидатів виглядає так:
- Вадим Бойченко, “Блок Вадима Бойченка” 69,05%
- Володимир Клименко, Опозиційна платформа – за життя” 23,71%
- Лідія Муглі, самовисування 4,05%
- Юлія Башкірова, “За майбутнє” 2,00%
- Михайло Клюєв, “Наш край” 1,19%.
- Стали відомі результати екзит-полів проведених під час місцевих виборів у Києві телеканалом “Україна 24” разом зі “Студією Савіка Шустера” та Соціологічна група “Рейтинг”.