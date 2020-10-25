На виборах міського голови Маріуполя (Донецька обл.) лідирує чинний мер міста Вадим Бойченко, за якого проголосували 68,1% виборців.

Про це свідчать результати екзит-полу групи “Рейтинг”.

На другому місці з 22,8% голосів йде представник партії “ОПЗЖ” Володимир Клименко, на третьому – самовисуванка Лідія Муглі – 4,4%.

Решта кандидатів набрали менше 1,5% голосів виборців.

Соціологічна група “Рейтинг” провела екзит-пол на виборах мера і міськради Маріуполя, який проводився на 50 виборчих дільницях міста. Кількість опитаних – 4 257. Помилка вибірки не перевищує 1,5%.

За даними опитування “України 24” та “Студії Савіка Шустера”, вибори в Маріуполі виграє чинний мер.

Рейтинг кандидатів виглядає так:

Вадим Бойченко, “Блок Вадима Бойченка” 69,05% Володимир Клименко, Опозиційна платформа – за життя” 23,71% Лідія Муглі, самовисування 4,05% Юлія Башкірова, “За майбутнє” 2,00% Михайло Клюєв, “Наш край” 1,19%.