Про це повідомляє німецький телеканал ZDF.

За попередніми даними 26% голосів набрали демократи, на другому місці – блок Ангели Меркель Християнсько-демократичний союз і Християнсько-соціальний союз із 24% голосів. “Альтернатива” набрала 10%, Вільно-демократична партія — 12%, Ліві – 5%, а Зелені – 14,5%.

Таким чином розподіл місць у новому Бундестазі виглядатиме так:

  • СПД- 213 місць
  • ХДС/ХСС- 200 місць
  • Зелені- 121 місце
  • Вільно-демократична партія- 98 місць
  • “Альтернатива” – 83 місця
  • Ліві –  41 місце

За підсумками цих виборів буде зрозуміло, хто замінить канцлерку Ангелу Меркель, яка заявила про завершення своєї політичної кар’єри. Нагадаємо, що Меркель перебувала на свої посаді чотири терміни поспіль.

  • У грудні 2018 року головою ХДС на з’їзді в Гамбурзі було обрано Аннегрет Крамп-Карренбауер. Її підтримувала екслідерка ХДС Ангела Меркель.
  • У травні 2019 року стало відомо, що канцлер Меркель розчарована Крамп-Карренбауер, тому не хоче достроково залишати пост очільника уряду ФРН.
  • У лютому 2020 року Крамп-Карренбауер відмовилась від висування на виборах та оголосила, що незабаром відмовиться від керівництва ХДС.
  • У січні 2021 року на 33-му з’їзді ХДС було обрано нового керівника партії. Ним став Армін Лашет – прем’єр федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія. За нього віддали голоси 83,35% делегатів з’їзду.