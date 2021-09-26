Про це повідомляє німецький телеканал ZDF.
За попередніми даними 26% голосів набрали демократи, на другому місці – блок Ангели Меркель Християнсько-демократичний союз і Християнсько-соціальний союз із 24% голосів. “Альтернатива” набрала 10%, Вільно-демократична партія — 12%, Ліві – 5%, а Зелені – 14,5%.
Таким чином розподіл місць у новому Бундестазі виглядатиме так:
- СПД- 213 місць
- ХДС/ХСС- 200 місць
- Зелені- 121 місце
- Вільно-демократична партія- 98 місць
- “Альтернатива” – 83 місця
- Ліві – 41 місце
За підсумками цих виборів буде зрозуміло, хто замінить канцлерку Ангелу Меркель, яка заявила про завершення своєї політичної кар’єри. Нагадаємо, що Меркель перебувала на свої посаді чотири терміни поспіль.
- У грудні 2018 року головою ХДС на з’їзді в Гамбурзі було обрано Аннегрет Крамп-Карренбауер. Її підтримувала екслідерка ХДС Ангела Меркель.
- У травні 2019 року стало відомо, що канцлер Меркель розчарована Крамп-Карренбауер, тому не хоче достроково залишати пост очільника уряду ФРН.
- У лютому 2020 року Крамп-Карренбауер відмовилась від висування на виборах та оголосила, що незабаром відмовиться від керівництва ХДС.
- У січні 2021 року на 33-му з’їзді ХДС було обрано нового керівника партії. Ним став Армін Лашет – прем’єр федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія. За нього віддали голоси 83,35% делегатів з’їзду.