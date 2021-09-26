У Німеччині 26 вересня пройшли вибори до Бундестагу - є перші дані екзитполу.

Про це повідомляє німецький телеканал ZDF.

За попередніми даними 26% голосів набрали демократи, на другому місці – блок Ангели Меркель Християнсько-демократичний союз і Християнсько-соціальний союз із 24% голосів. “Альтернатива” набрала 10%, Вільно-демократична партія — 12%, Ліві – 5%, а Зелені – 14,5%.

Таким чином розподіл місць у новому Бундестазі виглядатиме так:

СПД- 213 місць

ХДС/ХСС- 200 місць

Зелені- 121 місце

Вільно-демократична партія- 98 місць

“Альтернатива” – 83 місця

Ліві – 41 місце

За підсумками цих виборів буде зрозуміло, хто замінить канцлерку Ангелу Меркель, яка заявила про завершення своєї політичної кар’єри. Нагадаємо, що Меркель перебувала на свої посаді чотири терміни поспіль.