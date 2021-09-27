Згідно з попередніми результатами, лівоцентристські соціал-демократи (СДПН) з невеликою перевагою перемогли на федеральних виборах в Німеччині, обійшовши партію канцлерки Ангели Меркель.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

СДПН отримала 25,7% голосів, а правлячий консервативний блок ХДС/ХСС набрав 24,1%.

“Зелені” – з найкращим результатом в історії своєї партії – посіли третє місце з 14,8% голосів.

Екзитполи пророкували нічию, але ці вибори з самого початку були непередбачуваними. По-перше, канцлерка наразі нікуди не дінеться, поки не буде сформовано коаліцію – а цього, можливо, доведеться почекати до Різдва.

Завдання наступника – очолити провідну економіку Європи протягом наступних чотирьох років, при цьому питання боротьби зі зміною клімату буде в центрі уваги виборців.

Тепер необхідно створити коаліцію для формування уряду.