Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
СДПН отримала 25,7% голосів, а правлячий консервативний блок ХДС/ХСС набрав 24,1%.
“Зелені” – з найкращим результатом в історії своєї партії – посіли третє місце з 14,8% голосів.
Екзитполи пророкували нічию, але ці вибори з самого початку були непередбачуваними. По-перше, канцлерка наразі нікуди не дінеться, поки не буде сформовано коаліцію – а цього, можливо, доведеться почекати до Різдва.
Завдання наступника – очолити провідну економіку Європи протягом наступних чотирьох років, при цьому питання боротьби зі зміною клімату буде в центрі уваги виборців.
Тепер необхідно створити коаліцію для формування уряду.
- У Німеччині 26 вересня пройшли вибори до Бундестагу. Того ж дня ввечері з’явилися перші дані екзитполу.