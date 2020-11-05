Українська сторона підготувала "План спільних кроків" для Тристоронньої контактної групи (ТКГ). Він містить пропозицію про повне припинення збройного конфлікту та демілітаризацію окупованих територій Донбасу на початку 2021 року, аби провести там місцеві вибори 31 березня 2021 року.

Про це повідомив у коментарі агентству “Інтерфакс-Україна” голова делегації України в ТКГ, перший президент України Леонід Кравчук.

Український план для ТКГ передбачає низку кроків

Припинення війни

Перше, що пропонується зробити, – припинити збройний конфлікт і провести повну демілітаризацію ОРДЛО (окремих районів Донецької та Луганської областей).

“Перше, що ми пропонуємо зробити, – припинити обов’язково збройний конфлікт, і провести обов’язково повну демілітаризацію ОРДЛО. З цього потрібно починати. Тобто, всі збройні формування, найманці, озброєння – все повинно бути виведено з цієї території, незаконні збройні формування повинні бути розпущені. І це потрібно зробити на початку 2021 року”, – пояснив Кравчук.

Контроль над кордоном

Кравчук уточнив, що після припинення військових дій Україна повинна взяти під контроль кордон і забезпечити на цих територіях нормальну життєдіяльність.

“Тобто, складова безпеки стає головною, визначальною для того, щоб рухатися вперед”, – наголосив голова української делегації.

Кравчук додав, що СММ ОБСЄ повинна мати безпечний доступ до всієї території України, щоб виконувати свою місію. Крім того, Київ хоче домогтися до середини грудня збільшення чисельного складу місії ОБСЄ на 1500 осіб.

“Ми сподіваємося, що і Російська Федерація, і Німеччина, і Франція підтримають таку нашу пропозицію. Тому що для спостереження над українсько-російським кордоном у Донецькій і Луганській областях необхідні активна робота і постійне інформування”, – зазначив Кравчук.

У своєму плані Україна наполягає на забезпеченні повного контролю над конкретними ділянками українсько-російського кордону зі свого боку.

Питання амністії

За словами Кравчука, потрібно буде чітко врегулювати питання відповідальності для осіб, які брали участь у подіях, пов’язаних з війною на Донбасі. Йдеться, в тому числі, про недопущення покарання для тих, “на кому немає провини за вчинення злочинів”.

“Це повинно бути зроблено шляхом прийняття Верховною Радою України відповідного законопроєкту, текст якого потрібно буде обговорити в робочій групі ТКГ з політичних питань. Нам потрібно, щоб питання відповідальності вирішувалися за законом, виважено, з урахуванням ситуації на Донбасі, і з урахуванням досвіду інших країн. Тому що є злочинці, є люди, які прийшли туди вбивати за гроші, – вони повинні нести відповідальність, а інші – нормально жити і працювати на своїй, українській землі“, – розповів він.

Обмін “всіх на всіх”

Українська сторона наполягатиме на повному і безумовному доступі міжнародних організацій, включаючи Міжнародний комітет Червоного Хреста, до всіх утримуваних осіб. В ідеалі це має бути зроблено до середини листопада 2020 року.

Згідно з позицією української сторони, остаточне взаємне звільнення утримуваних осіб за принципом “всіх на всіх” має відбутися не пізніше 15 грудня 2020 року.

Вибори в ОРДЛО

Згідно з українським планом, не пізніше 31 березня 2021 року на території ОРДЛО повинні бути проведені місцеві вибори відповідно до Конституції та законів України, і з дотриманням стандартів ОБСЄ (Копенгагенського документа 1990 року).

“Крім того, необхідно буде прийняти закон про особливості проведення місцевих виборів в ОРДЛО. Я думаю, що Верховна Рада вже напрацювала багато в цьому напрямі. Потрібно підняти всі ці напрацювання, подивитися на їх зміст, і з урахуванням тих змін, які відбулися, прийняти відповідне рішення”, – наголосив Кравчук.

За його словами, оскільки “формула Штайнмаєра” обговорювалася на зустрічі “Нормандської четвірки” в грудні 2019 року в Парижі і була прийнята в роботу, то її “не можна обійти стороною” і необхідно згадати в документі.

Кравчук нагадав, що влада Російської Федерації, зокрема президент РФ Володимир Путін, прийняли низку рішень і документів, які є прямим втручанням в життя окупованого Донбасу (наприклад, про спрощений порядок надання жителям цих територій російського громадянства), хоча сам голова Росії неодноразово говорив, що ці території є частиною України.

Тому українська сторона пропонуватиме, щоб такі рішення і документи були скасовані.

Створення Вільної економічної зони

Україна також пропонуватиме створення Вільної економічної зони в рамках реалізації особливого порядку місцевого самоврядування в ОРДЛО.

“Без неї відновити там економіку буде неможливо. І ця Вільна економічна зона, згідно з нашим баченням, повинна діяти десь орієнтовно до 2050 року. Розрахунки показують, що цей час дозволить привести регіон Донбасу до нормального стану”, – заявив Кравчук.

Він наголосив, що пропонований Україною “План спільних кроків” не є заміною того, що вже зроблено за шість років роботи “Нормандського формату” і ТКГ.

“Це документ, який відповідає реаліям і тому, що зроблено, а з його допомогою ми хочемо доповнити або уточнити ті питання, які не знайшли широкого, точного і конкретного втілення в попередніх документах”, – пояснив Кравчук.

Він висловив переконання, що це не може бути документ, який побудований на підставі пропозицій якоїсь однієї сторони: чи то України, чи то Росії, чи то ОБСЄ.

“Це повинен бути документ, який врахує те, що зроблено, і що ми бачимо на завтра. Повинні бути враховані пропозиції всіх сторін. Тільки такий документ матиме право на життя, сприйнятий і буде виконуватися всіма сторонами. Щоб цей план був реальним, і ми знайшли ту “золоту середину”, яка відповідає інтересам усіх сторін, а головне – людей, які живуть на тимчасово окупованих територіях Донбасу”, – повідомив Кравчук.

5 листопада цей план української сторони буде направлено координатору ТКГ, спецпредставникові чинного голови ОБСЄ Гайді Грау.