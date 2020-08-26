Вибори в окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО) повинні проходити тільки за спеціальним законом.

Про це заявив у коментарі журналістам віце-прем’єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

Спілкування з представниками ЗМІ відбулося після засідання парламентського комітету з питань державної влади, на якому розглядався лист керівника української делегації в ТКГ (Тристоронній контактній групі) Леоніда Кравчука про відповідність постанови про проведення місцевих виборів Мінським угодами.

“Вибори там можуть бути призначені за окремим законом. І про це сказано в комплексі заходів Мінських угод. І про це сказано в законі про особливості місцевого самоврядування. Парламент України повинен ухвалити відповідний окремий закон про вибори дострокові в окремих районах Донецької та Луганської областей України, і відповідно до цього закону там повинні і можуть бути проведені вибори”, – наголосив Резніков.

Він уточнив, що постанова Верховної Ради про місцеві вибори, призначені на 25 жовтня, регулює проведення виборів на території, підконтрольній Уряду України.

“Це різні абсолютно документи правового характеру з різними юридичними наслідками”, – додав Резніков.

Він зазначив, що вибори в ОРДЛО можна буде проводити тільки після того, як із вказаної території будуть виведені російські війська, відбудеться роззброєння, демілітаризація, будуть виведені всі незаконні збройні формування.

Як відомо, 15 липня Верховна Рада України призначила на 25 жовтня 2020 року чергові місцеві вибори. Відповідно до цієї постанови, проведення виборів неможливе на окупованих територіях України — тільки на підконтрольній українській владі території.

19 серпня під час засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук проінформував сторони про те, що звернувся до парламенту з приводу цієї постанови.

У цьому зверненні зазначено, що Кравчук просить Парламент розглянути питання щодо відповідності постанови Закону “Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей” та Мінським угодам.