Епідемія і безпрецедентний рівень голосування поштою означають, що є підстави очікувати, що одні штати будуть дуже, дуже повільно підраховувати свої голоси, в той час як інші - щодо швидше.

Видання Vox розповідає, як надовго може затягтися затягнутися підрахунок голосів.

Так, з шести ключових хитких штатів, які, швидше за все, визначать вибори, Флорида, Північна Кароліна і Арізона виявляться в хорошому місці для підрахунку більшості голосів.

Пенсільванія, Вісконсін та Мічиган – три штати, в яких Трамп переміг у 2016 році. Республіканські законодавчі органи в кожному з них майже повністю відмовилися оновити застарілі правила обробки і підрахунку бюлетенів, відправлених поштою. Таким чином, цим штатам може знадобитися кілька днів, щоб завершити підрахунок.

І якщо особисте голосування в цих штатах більше на користь Трампа, ніж голосування по пошті, повільний підрахунок пошти може створити враження, що Трамп випереджає Байдена на виборах.

Згідно виборчої математики, Трамп майже напевно не зможе стати президентом, не перемігши хоча б в одному з цих трьох штатів. Шлях Трампа до перемоги проходить через “повільні” штати.

Байден, проте, лідирує в декількох інших штатах, де Трамп виграв у 2006 році, – штатах, в які, як очікується, будуть відносно швидше рахувати голоси виборців. Якщо Байден забере у Трампа такі штати, як Флорида або Північна Кароліна, майже напевно він виграє президентське крісло. Те ж саме станеться, якщо Байден здобуде несподівані перемоги в Джорджії, Огайо або Техасі.

Обробка бюлетенів, відправлених поштою, займає більше часу

Є багато причин, за якими підрахунок голосів може зайняти деякий час. Через довгі черги виборчі дільниці можуть залишатися відкритими допізна. Технічні труднощі, брак персоналу – все це може уповільнити процес підготовки звітів.

А в рік COVID-19 виникло ще одне питання: як співробітники виборчих органів будуть обробляти безпрецедентну кількість бюлетенів, надісланих поштою.

Проблема тут в тому, що обробка бюлетенів, відправлених поштою, займає багато часу, оскільки їх необхідно звіряти з реєстраційної інформацією, щоб переконатися, що голосування було правильно оформлено.

Під час персонального голосування, виборцю необхідно надати документ, що засвідчує особу; далі співробітнику необхідно перевірити, чи має право цей виборець проголосувати і не проголосував він раніше, в тому числі поштою. Тільки після цієї перевірки можна отримати бюлетень для таємного голосування.

Що стосується голосування по пошті, то посадові особи місцевих виборчих комісій повинні переконатися, що кожен бюлетень для голосування був заповнений правильно. Зокрема, перевіряється підпис виборця, а в деяких штатах є додаткові вимоги (наприклад, секретні конверти Пенсильванії), які, якщо вони не заповнені належним чином, також можуть привести до відхилення бюлетенів.

Але існує також фізичний процес відкривання всіх цих конвертів, їх сортування по дільницях і підготовки бюлетенів для підрахунку. На те, щоб зробити це для сотень тисяч відправлених поштою голосів, потрібно досить багато часу.

На щастя, є простий спосіб прискорити процес: обробку і підрахунок голосів, відправлених поштою, можна почати до проведення самих виборів. Кілька штатів вирішили саме так зробити. Наприклад, Флорида початку спочатку обробляти, а потім підраховувати бюлетені, надіслані поштою кілька тижнів тому. Хоча Флорида відома “брудними виборами”, вона має досвід обробки великої кількості бюлетенів, надісланих поштою, і як правило, проводить підрахунок голосів доволі швидко.

20 жовтня Аризона почала обробляти і підраховувати бюлетені, надіслані поштою. Аризона також має досвід проведення широкого голосування поштою, і вони дещо поліпшили свій процес. У 2018 році, коли чиновники повільно підраховували бюлетені, лідери за місце в Сенаті США змістилася з Марти МакСеллі, лідирувала в день виборів, на перемогу Кірстен Сінема. Тоді обробка бюлетенів почалася за тиждень до дня виборів. Тепер новий закон 2019 року розширив це вікно, тому обробка почалася за два тижні до виборів.

У Північній Кароліні відправлені поштою бюлетені можуть оброблятися починаючи з кінця вересня.

Але Пенсильванія, Мічиган і Вісконсин відмовилися достроково почати обробку бюлетенів. Зокрема, республіканські законодавчі органи цих штатів відмовилися змінити закон штату, щоб дозволити це, незважаючи на доводи демократів. В результаті трудомісткий процес визначення правильності заповнення кожного бюлетеня по пошті не може розпочатися до самого дня виборів. Республіканська партія штату Мічиган зволила дозволити деяким районам штату почали на день раніше.

З точки зору хорошого уряду це важко збагнути; це можна пояснити тільки партійною політикою.

Сповільнюючи підрахунок голосів, відправлених поштою, республіканці в цих штатах, очевидно, сподіваються, що голоси, віддані на виборчих дільницях, будуть підраховані першими і покажуть Трампа попереду. А якщо голоси, надіслані поштою, покажуть, що американці віддали перевагу демократам, Трамп може легко назвати таке голосування незаконним і шахрайським.

Поштові затримки

Є ще одна заковика з голосуванням поштою: в деяких штатах в кінцевому підсумку будуть підраховані голоси, які навіть не надійшли в ніч виборів, тому що вони все ще знаходяться в пошті.

Жоден штат не зважатиме на голоси, відправлені поштою, після дня виборів – на конверті має бути відповідний штемпель. І в багатьох штатах встановлено жорсткий крайній термін підрахунку бюлетенів, відправлених поштою в день виборів або до нього. До них відносяться Флорида, Аризона, Мічиган і Вісконсин.

Наприклад, штат Пенсильванія в даний час планує підраховувати бюлетені, що надійшли протягом трьох днів після дня виборів. Північна Кароліна буде підраховувати бюлетені, що надійшли протягом дев’яти днів після виборів. Огайо буде підраховувати бюлетені, отримані протягом 10 днів після виборів.

Бюлетені повинні бути проштамповані раніше дня виборів.

У таких штатах буде “хвіст”, що запізнилися голосів поштою.

Той факт, що Північна Кароліна буде підраховувати бюлетені, що надходять через дев’ять днів після виборів, не означає, що до тих пір ми не дізнаємося результатів Північної Кароліни.

Загальна картина ночі виборів

Нарешті, є й інші, більш звичайні причини, за якими підрахунок голосів може сповільнитися. Міські райони часто вимагають більше часу для підрахунку, ніж приміські або сільські.

У штатах, таких як Каліфорнія, Нью-Йорк і Вашингтон, рахунок ведеться повільно, що пояснює, чому голосування в 2016 році перейшло від рівного в ніч виборів до переваги Хілларі Клінтон на 2,1 процентних пункту до грудня.

Але коли справа доходить до Колегії виборників, загальна картина така, що Пенсильванія, Мічиган і Вісконсин, по всій видимості, з найменшою вірогідністю покажуть швидкі результати в ніч виборів.

Нагадаємо, Байден в даний час лідирує в опитуваннях FiveThirtyEight для Флориди, Північної Кароліни, Аризоні, Айови і Джорджії. Перемога тільки у Флориді і повністю “блакитних штатах” наблизить Байдена до магічного числа в 270 голосів виборників.