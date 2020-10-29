Наступного тижня в США відбудуться чергові президентські вибори. Основний двобій за головний пост буде між республіканцем Дональдом Трампом і кандидатом від Демократичної партії Джо Байденом.

#Букви розповідають, коли відбудуться вибори і які особливості виборчого процесу в США.

Дата виборів

Вибори президента США проходять кожні 4 роки. Виборчий процес складається з двох етапів – загальних виборів і Колегії виборників.

Загальні вибори проводяться в перший вівторок листопада: в 2020 році – це 3-го листопада. За його підсумками голосування буде обрана Колегія виборників.

Але цей рік вніс свої корективи в голосування: через епідемію СOVID-19 багато американців вибрали дострокове голосування. Бюлетень можна заповнити на виборчій дільниці або відправити поштою.

Через 41 день після всенародного голосування (14 грудня) виборники зберуться в столицях своїх штатів і проголосують за кандидатів на посади президента країни і віце-президента.

Ім’я наступного президента стане відомо 6 січня 2021 року. Інавгурація обраного президента відбудеться 20 січня 2021 року.

Виборча система

Після всенародного голосування визначається склад Колегії вибірників – 538 осіб. Губернатор кожного штату стверджує список вибірників від партії, за кандидата від якої проголосувала більшість виборців. Виборці повинні голосувати відповідно до волі громадян.

Від кожного штату в Колегію входить різне число вибірників. Воно залежить від кількості виборчих округів і населення. Вирішальним фактором на виборах в США є голосування в штатах.

Для перемоги кандидату в президенти необхідно набрати 270 або більше голосів членів Колегії вибірників.

Кандидати в президенти

Балотуватися на пост президента США може громадянин Сполучених Штатів не молодше 35 років, що проживає на території країни не менше 14 років. Президент може займати свій пост не більше двох разів поспіль.

В американській політичній системі домінують Демократична і Республіканська партії.

Напередодні виборів основні кандидати беруть участь в трьох раундах телевізійних дебатів. Це останній шанс для кожного з кандидатів показати виборцю, чим відрізняються його погляди і бачення вирішення проблем від тих, які представив опонент.

Кого обирають на виборах в США

Всі виборці будуть голосувати за зв’язку – президент і віцепрезидент. Цього року це Дональд Трамп і Майк Пенс від Республіканської партії. Джо Байден і Камала Гарріс від Демократичної партії. Це зроблено для того, щоб керівники країни були прибічниками однієї політичної сили. Важлива умова – президент і віцепрезидент повинні бути представниками різних штатів.