Вибори в США: Байден чекає на результати з родиною

Кандидат в президенти США Джо Байден проводить день з родиною та радниками, чекаючи на результати виборів.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Джерела телеканалу, знайомі з планами кандидата, зазначають, що через те, що підрахунок голосів затягнувся, Байден провів день вдома з родиною і старшими радниками. Вони спостерігають за новинами про кампанію, чекають на результати.

Тим часом у Chase Center в Вілмінгтоні, штат Делавер, у вестибюлі готелю були помічені радники Байдена, а персонал старанно працював протягом дня, готуючи місце для його очікуваного брифінгу пізніше.

Також очікується виступ кандидатки в віцепрезидентки Камали Гарріс.