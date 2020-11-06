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Вибори в США: Байден чекає на результати з родиною

Кандидат в президенти США Джо Байден проводить день з родиною та радниками, чекаючи на результати виборів.

П’ятниця, 6 листопада 2020, 23:15

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Джерела телеканалу, знайомі з планами кандидата, зазначають, що через те, що підрахунок голосів затягнувся, Байден провів день вдома з родиною і старшими радниками. Вони спостерігають за новинами про кампанію, чекають на результати.

Тим часом у Chase Center в Вілмінгтоні, штат Делавер, у вестибюлі готелю були помічені радники Байдена, а персонал старанно працював протягом дня, готуючи місце для його очікуваного брифінгу пізніше.

Також очікується виступ кандидатки в віцепрезидентки Камали Гарріс.

  • #Букви уважно слідкують за перебігом виборів у США. Всі деталі ви можете прочитати тут.
  • Коротко про стан справ станом на вечір 6 листопада, шанси кандидатів та причини зміни симпатій у хитких штатів – у матеріалі #Букв. 
Теги: вибори в США, Джо Байден

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