Вибори в США: Байден чекає на результати з родиною

Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Джерела телеканалу, знайомі з планами кандидата, зазначають, що через те, що підрахунок голосів затягнувся, Байден провів день вдома з родиною і старшими радниками. Вони спостерігають за новинами про кампанію, чекають на результати.
Тим часом у Chase Center в Вілмінгтоні, штат Делавер, у вестибюлі готелю були помічені радники Байдена, а персонал старанно працював протягом дня, готуючи місце для його очікуваного брифінгу пізніше.
Також очікується виступ кандидатки в віцепрезидентки Камали Гарріс.
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