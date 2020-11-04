Джо Байден переміг Дональда Трампа у хиткому штаті Вісконсин, отримавши підтримку 237 виборників з 270 необхідних для перемоги.

Про це повідомляє газета The New York Times.

Станом на 13:30 за північноамериканським східним часом (20:30 за Києвом) у штаті Вісконсин пораховано вже понад 98% голосів.

За підсумками голосування перемогу здобув Джордж Байден. За нього віддали свої голоси 1 630 389 осіб або 49,4%. виборців штату. Трампа підтримали 1 609 879 осіб або ж 48,8% виборців.

Таким чином, Байден отримав підтримку ще 10 виборників. Загальна кількість виборників, що підтримують кандидата, – 237. Для перемоги потрібно 270. Трамп має підтримку 213 виборників.

Примітно, що у 2016 році Дональд Дж. Трамп став першим кандидатом у президенти від Республіканської партії, який переміг у штаті Вісконсин за понад три десятиліття. Він випередив Гіларі Клінтон менш ніж на 30 тисяч голосів.

У штабі президента США Дональда Трампа вже заявили, що запросять перерахунку голосів у штаті Вісконсин.

Крім того, кампанія Трампа вимагає зупинити підрахунок голосів у Мічигані.