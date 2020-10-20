У США майже 30 мільйонів американців вже скористалися своїм правом достроково проголосувати на президентських виборах. Це рекордний показник.

Таку кількість тих, хто проголосували, пояснюють заходами безпеки на фоні пандемії.

За попередніми підрахунками, в 44 американських штатах і Вашингтоні свої голоси на виборах віддали 29,6 мільйонів американців. Вони голосували поштою чи на виборчих дільницях достроково.

Це на 21% більше, ніж в 2016 році (мається на увазі дострокове голосування). Тоді на виборах президента США проголосували 136,6 млн громадян. З них 5,9 млн – достроково.

З тих, хто проголосували достроково, близько 54% ​​бюлетенів були отримані від прихильників Демократичної партії, а 25% – від прихильників республіканців.

Нинішній американський президент Дональд Трамп не раз критикував можливість дострокового голосування та голосування поштою. Він заявляв, що це можливість для фальсифікації результатів виборів.

При цьому представники демократів закликають американців голосувати достроково.