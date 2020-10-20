Таку кількість тих, хто проголосували, пояснюють заходами безпеки на фоні пандемії.
За попередніми підрахунками, в 44 американських штатах і Вашингтоні свої голоси на виборах віддали 29,6 мільйонів американців. Вони голосували поштою чи на виборчих дільницях достроково.
Це на 21% більше, ніж в 2016 році (мається на увазі дострокове голосування). Тоді на виборах президента США проголосували 136,6 млн громадян. З них 5,9 млн – достроково.
З тих, хто проголосували достроково, близько 54% бюлетенів були отримані від прихильників Демократичної партії, а 25% – від прихильників республіканців.
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Нинішній американський президент Дональд Трамп не раз критикував можливість дострокового голосування та голосування поштою. Він заявляв, що це можливість для фальсифікації результатів виборів.
При цьому представники демократів закликають американців голосувати достроково.
- Нагадаємо, 29 вересня відбулися перші дебати між Трампом та Байденом. Під час дебатів кандидати весь час перебивали один одного, а Байден навіть дозволив собі деякі грубі висловлювання.
- #Букви розповідали про ключові тези дебатів.
- Видання CNN зібрало 6 найважливіших висновків перших дебатів.
- Опитування свідчать про те, що за підсумками дебатів перемогу здобув Байден.