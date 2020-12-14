У понеділок, 14 грудня, всі 538 виборників зберуться на законодавчих зборах штатів по всій країні, аби офіційно проголосувати за нового президента - Джо Байдена.

Про це пише американське видання The Hill.

Нагадаємо, що діючий президент Дональд Трамп, не бажаючи приймати свою поразку, щосили намагається оскаржити результати виборів. Але у нього це не виходить, Верховний суд США раз у раз відхиляє позови прихильників Трампа.

На що ж варто звернути увагу при голосуванні колегії виборників?

1.Чи будуть ненадійні виборники?

На зборах колегії вибірників у 2016 році 306 з них пообіцяли голосувати за Трампа, а ще 232 – за Хілларі Клінтон.

До кінця процесу Трамп отримав 304 голоси виборників, а Клінтон – 227. Сім виборників – з Гаваїв, Техасу і штату Вашингтон – не проголосували за кандидата, якого вони обіцяли підтримати.

Навряд подібна ситуація повториться цього року.

Раніше в цьому році Верховний суд ухвалив, що штати можуть карати чи відстороняти виборників, що змінили свої голоси. Близько 32 штатів і округ Колумбія мають закони, які зобов’язують виборників голосувати за кандидата, за якого ці штати проголосували.

2.Чи приверне цей процес більше уваги, ніж зазвичай?

Необґрунтовані заяви Трампа про широко поширені фальсифікації на виборах та оспорювання результатів виборів привернули більше уваги, ніж зазвичай.

Експерти кажуть, що в останній раз колегія виборників мала стільки уваги під час бурхливих виборів 2000 року, які також мали свою частку юридичних проблем.

На вихідних тисячі прихильників Трампа зібралися на масові протести в Вашингтоні, повторюючи необґрунтовані заяви про масштабну фальсифікацію результатів.

3.Чи будуть збори колегії виборників проходити інакше, адже епідемія все ще вирує?

Голосування в понеділок може кардинально відрізнятися від голосування в попередні роки через епідемію коронавируса.

Зазвичай виборники по всій країні збираються в палатах законодавчих зборів штату, щоб віддати свій голос, але карантинні обмеження штату можуть це змінити.

У Нью-Йорку виборники зберуться в Капітолії штату, а все через закон про вибори, що вимагає від них особистої присутності.

Виборники також зберуться в Джорджії.

4. Що буде робити Трамп, коли стануть відомі результати?

Команди юристів Дональда Трампа будуть продовжувати наполягати на своїх заявах про широко поширену фальсифікацію результатів голосування.

На цьому тижні Трамп раз у раз був зайнятий публікаціями твітів про те, що вибори були сфальсифіковані. І Трамп продовжить свою звичку безупинно писати в Twitter.

В кінці минулого місяця Трамп заявив, що покине свій пост, якщо Байден буде обраний Колегією виборників.

“Звичайно, зроблю, і ви це знаєте. Буде дуже складно поступитися, тому що ми знаємо, що мало місце масове шахрайство”, – сказав Трамп, відповідаючи на питання репортерів в Білому домі.

5.Чи завершить остаточне голосування післявиборчу драму?

Голосування колегії виборників в понеділок зміцнить позиції Байдена як обраного президента, але Трамп і його союзники, схоже, ще не готові визнати поразку.

Кампанія Трампа вже висловила припущення, що планує продовжити оскарження результатів виборів в наступні тижні.

“Єдиний фіксований день в Конституції США – інавгурація президента 20 січня в полудень”, – йдеться в заяві юристів Руді Джуліані і Елліса.

У той же час на цьому тижні Техас подав позов проти чотирьох штатів – Джорджії, Мічигану, Пенсильванії і Вісконсину – з проханням до Верховного суду заборонити штатам віддавати голоси виборників за Байдена. Ще 17 інших штатів приєдналися до позову.

Експерти з правових питань говорять, що позов має купу недоліків, а федеральні суди раз у раз відхиляють спроби Трампа оскаржити результати виборів.

Бен Віклер, виборник із Вісконсину і голова Демократичної партії штату, сказав, що очікує деякого спаду напруженості. Але його все ж турбує те, як Трамп і його союзники намагаються люто оскаржити результати.